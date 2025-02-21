https://ria.ru/20250221/putin-2000838672.html
Россия должна сама добывать литий, заявил Путин
Россия должна сама добывать литий, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
Россия должна сама добывать литий, заявил Путин
Россия должна самостоятельно добывать литий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:59:00+03:00
2025-02-21T15:59:00+03:00
2025-02-21T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия должна самостоятельно добывать литий, заявил президент РФ Владимир Путин."Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html
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экономика, россия, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия должна сама добывать литий, заявил Путин
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно добывать литий