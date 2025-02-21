https://ria.ru/20250221/putin-2000838672.html

Россия должна сама добывать литий, заявил Путин

Россия должна сама добывать литий, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

Россия должна сама добывать литий, заявил Путин

Россия должна самостоятельно добывать литий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:59:00+03:00

2025-02-21T15:59:00+03:00

2025-02-21T15:59:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000829577_0:22:3078:1753_1920x0_80_0_0_a8f1d4b27afb5fc3a11bd052b49495ef.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия должна самостоятельно добывать литий, заявил президент РФ Владимир Путин."Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, в мире