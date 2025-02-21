https://ria.ru/20250221/putin-2000838340.html
Путин: власти намерены обеспечить поддержку технологическим направлениям
Путин: власти намерены обеспечить поддержку технологическим направлениям - РИА Новости, 21.02.2025
Путин: власти намерены обеспечить поддержку технологическим направлениям
Власти России намерены обеспечить поддержку ключевым технологическим направлениям, которые приносят пользу людям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:58:00+03:00
2025-02-21T15:58:00+03:00
2025-02-21T16:16:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России намерены обеспечить поддержку ключевым технологическим направлениям, которые приносят пользу людям, заявил президент России Владимир Путин."Искренне рад, что в нашей стране разворачивается откровенная, глубокая дискуссия учёных, инженеров, представителей бизнеса. Это свидетельство открытости России и, безусловно, нашего особого внимания к вопросам научно-технологического развития. Пожалуй, не один эксперт не возьмётся предугадать новые решения, которые будут открыты, изобретены даже в ближайшем будущем. Но есть то, что мы можем точно сделать - это обеспечить нашу действенную поддержку ключевым технологическим направлениям, особенно важным, полезным для граждан, для общества, для экономического роста. Именно в таком ключе мы и намерены работать", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000843889.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин: власти намерены обеспечить поддержку технологическим направлениям
Путин: власти обеспечат поддержку ключевым технологическим направлениям