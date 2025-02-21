https://ria.ru/20250221/putin-2000836996.html

Путин прокомментировал сотрудничество России с западными учеными

Путин прокомментировал сотрудничество России с западными учеными - РИА Новости, 21.02.2025

Путин прокомментировал сотрудничество России с западными учеными

Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:56:00+03:00

2025-02-21T15:56:00+03:00

2025-02-21T16:12:00+03:00

наука

россия

владимир путин

восток

юг

брикс

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными, заявил президент РФ Владимир Путин."Будет и дальше содействовать объединению усилий исследователей, инженеров из стран Востока, Юга для решения масштабных экспериментальных, теоретических и, безусловно, практических задач. Так, объединение БРИКС уже фактически является платформой социально-экономического и технологического развития глобального уровня. При этом мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000839758.html

россия

восток

юг

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россия, владимир путин, восток, юг, брикс, технологии