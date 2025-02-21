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Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:54 21.02.2025 (обновлено: 16:13 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000835782.html
Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:54:00+03:00
2025-02-21T16:13:00+03:00
россия
владимир путин
наука
технологии
в мире
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000840024.html
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россия, владимир путин, технологии, в мире, экономика
Россия, Владимир Путин, Наука, Технологии, В мире, Экономика
Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин

Путин: Россия открыта к сотрудничеству с учеными и бизнесом со всего мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Реактор для серии универсальных атомных ледоколов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Вчера, 16:05
 
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