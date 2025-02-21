https://ria.ru/20250221/putin-2000835782.html

Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин

Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

Россия открыта к сотрудничеству с мировыми учеными и бизнесом, заявил Путин

Россия открыта для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:54:00+03:00

2025-02-21T15:54:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000840024.html

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2025

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россия, владимир путин, технологии, в мире, экономика