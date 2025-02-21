https://ria.ru/20250221/putin-2000835103.html

Россия планирует запустить установку СКИФ, заявил Путин

Россия планирует запустить установку СКИФ, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

Россия планирует запустить установку СКИФ, заявил Путин

Россия планирует запустить установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), приглашает зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:54:00+03:00

2025-02-21T15:54:00+03:00

2025-02-21T16:14:00+03:00

наука

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия планирует запустить установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), приглашает зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин"В ближайшее вроем планируем осуществить технологический пуск установки СКИФ. Она существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры. Мы приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе... Наши двери открыты", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

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россия, владимир путин, технологии