Рейтинг@Mail.ru
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 21.02.2025 (обновлено: 17:22 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи - РИА Новости, 21.02.2025
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:52:00+03:00
2025-02-21T17:22:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
технологии
ссср
арктика
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000846533_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_11d7d79248f45b669cf8d7d0ee6639be.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения западных компаний, развитии высоких технологий и биоэкономике. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об "Орешнике"&quot;Весь мир говорит про &quot;Орешник&quot;. А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца&quot;.О возвращении западных компаний&quot;Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов&quot;.О биоэкономике"Это тема важнейшая, ключевая с точки зрения глобального роста. Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества".О технологическом развитии страны"Чтобы быть успешными, нужно играть на опережение".О роли России в Арктике"Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".
https://ria.ru/20250206/putin-1997793275.html
россия
ссср
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об "Орешнике"
Путин об "Орешнике"
2025-02-21T15:52
true
PT1M09S
Путин: надо отрегулировать взаимодействие отечественных и зарубежных предприятий
Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно
2025-02-21T15:52
true
PT1M15S
Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП
Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП
2025-02-21T15:52
true
PT0M17S
Путин о биоэкономике
Путин о биоэкономике
2025-02-21T15:52
true
PT0M28S
Путин о растраченном советском наследии в области химии
Путин о растраченном советском наследии в области химии
2025-02-21T15:52
true
PT0M44S
Путин о нацпроекте в области новых материалов и химии
Путин о нацпроекте в области новых материалов и химии
2025-02-21T15:52
true
PT0M41S
Путин о двигателестроении
Затем президент рассказал, каких показателей достигает температура в двигателях ПД-14 и ПД-35: "свыше 1900 градусов, и все получается".
2025-02-21T15:52
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000846533_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_49a89bb4dba6bcfe4d3ada1fb11b9acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика, технологии, ссср, арктика, всемирная торговая организация (вто)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Технологии, СССР, Арктика, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи

Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Технологии будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения западных компаний, развитии высоких технологий и биоэкономике.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Об "Орешнике"

«

"Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин

О возвращении западных компаний

  • Следует внимательно отнестись к вопросу возвращения иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
  • Нужно отрегулировать взаимодействие предприятий с преимуществом для российских производителей в рамках ВТО.
  • Внешние проблемы, санкции сыграли важную, стимулирующую роль для экономики.
  • Финансирование науки нужно нарастить до двух процентов ВВП.
  • Власти продолжат поддерживать частных инвесторов в секторе научных разработок.
  • Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными.
  • Важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов:
«

"Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин

О биоэкономике

  • Новые технологии, которые пока только кристаллизуются, вскоре преобразят мир.
  • Сегодня формируется новое явление — биоэкономика:
«
"Это тема важнейшая, ключевая с точки зрения глобального роста. Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин

О технологическом развитии страны

  • России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные инновационные продукты.
  • Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено.
  • Необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей.
  • Нельзя довольствоваться замещением существующих технологий в области химии и новых материалов — надо развивать свои платформы.
  • Новые предприятия позволят уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров.
  • Россия должна самостоятельно добывать литий.
  • Разработке и внедрению новых материалов поможет создание механизмов нормативно-правового регулирования данных для ИИ:
«
"Чтобы быть успешными, нужно играть на опережение".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Россия планирует запустить установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и приглашает зарубежных партнеров.
  • Разработка в стране сенсоров, выявляющих болезни на ранних стадиях, — это революция.
  • По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения.

О роли России в Арктике

  • Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике:
«
"Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии
6 февраля, 17:25
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаТехнологииСССРАрктикаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала