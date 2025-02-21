https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи

"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи - РИА Новости, 21.02.2025

"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:52:00+03:00

2025-02-21T15:52:00+03:00

2025-02-21T17:22:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

технологии

ссср

арктика

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения западных компаний, развитии высоких технологий и биоэкономике. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об "Орешнике""Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца".О возвращении западных компаний"Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов".О биоэкономике"Это тема важнейшая, ключевая с точки зрения глобального роста. Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества".О технологическом развитии страны"Чтобы быть успешными, нужно играть на опережение".О роли России в Арктике"Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".

https://ria.ru/20250206/putin-1997793275.html

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Путин об "Орешнике" Путин об "Орешнике" 2025-02-21T15:52 true PT1M09S

Путин: надо отрегулировать взаимодействие отечественных и зарубежных предприятий Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно 2025-02-21T15:52 true PT1M15S

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Путин о двигателестроении Затем президент рассказал, каких показателей достигает температура в двигателях ПД-14 и ПД-35: "свыше 1900 градусов, и все получается". 2025-02-21T15:52 true PT1M19S

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владимир путин, россия, экономика, технологии, ссср, арктика, всемирная торговая организация (вто)