"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи
Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Технологии будущего" в Москве
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Технологии будущего" и рассказал об уникальном свойстве "Орешника", перспективах возращения западных компаний, развитии высоких технологий и биоэкономике.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Об "Орешнике"
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"Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца".
О возвращении западных компаний
- Следует внимательно отнестись к вопросу возвращения иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
- Нужно отрегулировать взаимодействие предприятий с преимуществом для российских производителей в рамках ВТО.
- Внешние проблемы, санкции сыграли важную, стимулирующую роль для экономики.
- Финансирование науки нужно нарастить до двух процентов ВВП.
- Власти продолжат поддерживать частных инвесторов в секторе научных разработок.
- Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными.
- Важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов:
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"Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов".
О биоэкономике
- Новые технологии, которые пока только кристаллизуются, вскоре преобразят мир.
- Сегодня формируется новое явление — биоэкономика:
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"Это тема важнейшая, ключевая с точки зрения глобального роста. Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества".
О технологическом развитии страны
- России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные инновационные продукты.
- Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено.
- Необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей.
- Нельзя довольствоваться замещением существующих технологий в области химии и новых материалов — надо развивать свои платформы.
- Новые предприятия позволят уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров.
- Россия должна самостоятельно добывать литий.
- Разработке и внедрению новых материалов поможет создание механизмов нормативно-правового регулирования данных для ИИ:
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"Чтобы быть успешными, нужно играть на опережение".
- Россия планирует запустить установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и приглашает зарубежных партнеров.
- Разработка в стране сенсоров, выявляющих болезни на ранних стадиях, — это революция.
- По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения.
О роли России в Арктике
- Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике:
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"Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии
6 февраля, 17:25