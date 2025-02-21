https://ria.ru/20250221/putin-2000833652.html

Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных

Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных - РИА Новости, 21.02.2025

Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных

Президент России Владимир Путин предложил создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:50:00+03:00

2025-02-21T15:50:00+03:00

2025-02-21T17:52:00+03:00

владимир путин

наука

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта."За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно - и это вполне реально - уменьшить до 5-10 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов. Для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

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владимир путин, технологии, россия, москва