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Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:50 21.02.2025 (обновлено: 17:52 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000833652.html
Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных
Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных
Президент России Владимир Путин предложил создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:50:00+03:00
2025-02-21T17:52:00+03:00
владимир путин
наука
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта."За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно - и это вполне реально - уменьшить до 5-10 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов. Для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250221/putin-2000838340.html
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владимир путин, технологии, россия, москва
Владимир Путин, Наука, Технологии, Россия, Москва
Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных

Путин призвал создать механизмы регулирования массивов данных для ИИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта.
"За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно - и это вполне реально - уменьшить до 5-10 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов. Для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин: власти намерены обеспечить поддержку технологическим направлениям
Вчера, 15:58
 
НаукаВладимир ПутинТехнологииРоссияМосква
 
 
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