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Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника" - РИА Новости, 21.02.2025
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Новое оружие России
 
15:42 21.02.2025 (обновлено: 22:22 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000829698.html
Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника"
Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника" - РИА Новости, 21.02.2025
Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника"
Президент России Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:42:00+03:00
2025-02-21T22:22:00+03:00
ракета "орешник"
владимир путин
новое оружие россии
россия
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник".Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении."О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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Путин об "Орешнике"
Путин об "Орешнике"
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ракета "орешник", владимир путин, россия, в мире
Ракета "Орешник", Владимир Путин, Новое оружие России, Россия, В мире
Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника"

Путин: температура на боеголовках "Орешника" соответствует температуре на Солнце

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник".
Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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"О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
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Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Новое оружие РоссииРакета "Орешник"Владимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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