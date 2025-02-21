https://ria.ru/20250221/putin-2000829698.html

Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника"

Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника" - РИА Новости, 21.02.2025

Путин раскрыл новое уникальное свойство "Орешника"

Президент России Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:42:00+03:00

2025-02-21T15:42:00+03:00

2025-02-21T22:22:00+03:00

ракета "орешник"

владимир путин

новое оружие россии

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник".Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении."О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

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ракета "орешник", владимир путин, россия, в мире