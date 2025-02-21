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Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:42 21.02.2025 (обновлено: 16:09 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000829226.html
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики - РИА Новости, 21.02.2025
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:42:00+03:00
2025-02-21T16:09:00+03:00
россия
наука
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики РФ."Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. Участники в рамках дискуссий обсуждают технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовку кадров, совершенствование регулирования и другие значимые аспекты. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.
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россия, владимир путин
Россия, Наука, Владимир Путин
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики

Путин: внешние проблемы, санкции сыграли стимулирующую роль для экономики РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики РФ.
"Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. Участники в рамках дискуссий обсуждают технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовку кадров, совершенствование регулирования и другие значимые аспекты. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
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