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Путин призвал развивать российские платформы в области новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:40 21.02.2025 (обновлено: 16:07 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000827987.html
Путин призвал развивать российские платформы в области новых материалов
Путин призвал развивать российские платформы в области новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал развивать российские платформы в области новых материалов
Нельзя довольствоваться замещением существующих технологий в области химии и новых материалов, необходимо развивать свои платформы, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:40:00+03:00
2025-02-21T16:07:00+03:00
владимир путин
технологии
россия
москва
химия
промышленность
наука
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нельзя довольствоваться замещением существующих технологий в области химии и новых материалов, необходимо развивать свои платформы, заявил президент РФ Владимир Путин."В области химии и новых материалов было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться только простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то там за рубежом", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.По словам Путина, чтобы Россия была в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, необходимо добиться в том числе превосходства в области химии и создания новых материалов."Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное инновационные решения и продукты", - добавил президент.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250221/investory-2000830861.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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владимир путин, технологии, россия, москва, химия, промышленность
Владимир Путин, Технологии, Россия, Москва, Химия, Промышленность, Наука
Путин призвал развивать российские платформы в области новых материалов

Путин призвал развивать отечественные платформы в области химии новых материалов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нельзя довольствоваться замещением существующих технологий в области химии и новых материалов, необходимо развивать свои платформы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В области химии и новых материалов было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться только простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то там за рубежом", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Вчера, 15:44
По словам Путина, чтобы Россия была в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, необходимо добиться в том числе превосходства в области химии и создания новых материалов.
"Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное инновационные решения и продукты", - добавил президент.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Новые технологии преобразят мир, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
НаукаВладимир ПутинТехнологииРоссияМоскваХимияПромышленность
 
 
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