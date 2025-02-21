https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

Новые технологии преобразят мир, заявил Путин

Новые технологии преобразят мир, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

Новые технологии преобразят мир, заявил Путин

Новые технологии, которые пока только "кристаллизуются", вскоре преобразят мир, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:39:00+03:00

2025-02-21T15:39:00+03:00

2025-02-21T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новые технологии, которые пока только "кристаллизуются", вскоре преобразят мир, заявил президент РФ Владимир Путин. "По сложившейся традиции здесь, на этой площадке (на Форуме будущих технологий - ред.), намечаются передовые рубежи научного поиска, обсуждаются идеи, которые еще только кристаллизуются, взвешиваются в лабораториях и научных центрах. Но совсем скоро, я в этом нисколько не сомневаюсь, будут преображать и преобразят мир", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

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технологии, россия, москва, владимир путин, в мире