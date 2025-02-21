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Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности - РИА Новости, 21.02.2025
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15:36 21.02.2025 (обновлено: 15:53 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000826431.html
Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности
Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности
России необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:36:00+03:00
2025-02-21T15:53:00+03:00
экономика
россия
технологии
владимир путин
москва
химия
промышленность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл: от поиска до разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827987.html
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экономика, россия, технологии, владимир путин, москва, химия, промышленность
Экономика, Россия, Технологии, Владимир Путин, Москва, Химия, Промышленность
Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности

Путин призвал кратно нарастить потенциал химпромышленности и смежных отраслей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл: от поиска до разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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