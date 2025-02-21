https://ria.ru/20250221/putin-2000826431.html

Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности

Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности - РИА Новости, 21.02.2025

Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности

России необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:36:00+03:00

2025-02-21T15:36:00+03:00

2025-02-21T15:53:00+03:00

экономика

россия

технологии

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химия

промышленность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл: от поиска до разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

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экономика, россия, технологии, владимир путин, москва, химия, промышленность