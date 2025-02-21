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Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома - РИА Новости, 21.02.2025
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15:35 21.02.2025 (обновлено: 15:45 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html
Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома
Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома - РИА Новости, 21.02.2025
Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома
Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено, о чем сейчас стыдно перед людьми, которые положили... РИА Новости, 21.02.2025
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ссср
владимир путин
россия
химия
экономика
в мире
промышленность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено, о чем сейчас стыдно перед людьми, которые положили жизнь на создание химической промышленности, заявил президент РФ Влалимир Путин."По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире. Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.Он отметил, что после распада Советского Союза были разрушены и остановлены важнейшие предприятия, а оборудование из них было вывезено.
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Путин о растраченном советском наследии в области химии
Путин о растраченном советском наследии в области химии
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ссср, владимир путин, россия, химия, экономика, в мире, промышленность
СССР, Владимир Путин, Россия, Химия, Экономика, В мире, Промышленность
Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома

Путин: за растрату советского наследия в области химпрома должно быть стыдно

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено, о чем сейчас стыдно перед людьми, которые положили жизнь на создание химической промышленности, заявил президент РФ Влалимир Путин.
"По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире. Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Он отметил, что после распада Советского Союза были разрушены и остановлены важнейшие предприятия, а оборудование из них было вывезено.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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