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Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома

Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома - РИА Новости, 21.02.2025

Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома

Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено, о чем сейчас стыдно перед людьми, которые положили... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:35:00+03:00

2025-02-21T15:35:00+03:00

2025-02-21T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено, о чем сейчас стыдно перед людьми, которые положили жизнь на создание химической промышленности, заявил президент РФ Влалимир Путин."По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире. Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.Он отметил, что после распада Советского Союза были разрушены и остановлены важнейшие предприятия, а оборудование из них было вывезено.

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ссср, владимир путин, россия, химия, экономика, в мире, промышленность