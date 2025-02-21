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Путин приехал на Форум будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
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15:30 21.02.2025 (обновлено: 15:32 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000824722.html
Путин приехал на Форум будущих технологий
Путин приехал на Форум будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин приехал на Форум будущих технологий
Президент России Владимир Путин приехал на Форум будущих технологий, который проходит в Центре международной торговли в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:30:00+03:00
2025-02-21T15:32:00+03:00
технологии
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на Форум будущих технологий, который проходит в Центре международной торговли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. Участники в рамках дискуссий обсуждают технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовку кадров, совершенствование регулирования и другие значимые аспекты. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.
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технологии, москва, россия, владимир путин
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин приехал на Форум будущих технологий

Путин приехал на Форум будущих технологий, который проходит в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на Форум будущих технологий, который проходит в Центре международной торговли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. Участники в рамках дискуссий обсуждают технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовку кадров, совершенствование регулирования и другие значимые аспекты. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.
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