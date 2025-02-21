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Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции - РИА Новости, 21.02.2025
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14:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000810290.html
Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции
Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции - РИА Новости, 21.02.2025
Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому, соответствующий указ РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:39:00+03:00
2025-02-21T14:39:00+03:00
россия
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александр ходаковский
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить воинские звания... сотрудникам войск национальной гвардии РФ... генерал-майора полиции... Ходаковскому Александру Сергеевичу", - говорится в указе. Ходаковский родился в 1972 году. В 1990–1992 годах проходил срочную службу в советской (российской) армии — в 331-гвардейском парашютно-десантном полку 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в Службе безопасности Украины и к началу 2014 года являлся начальником отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины по Донецкой области. В начале 2014 года решительно выступил против Майдана и государственного переворота в Киеве. Стал активным участником "Русской весны", лидером созданного им тогда общественного движения "Патриотические силы Донбасса" и выступил с оружием в руках против новых киевских властей. В начале мая 2014 года сформировал и возглавил в Донецке сначала батальон, а затем бригаду "Восток". С февраля 2022 года Ходаковский активно участвует в специальной военной операции, возглавляя 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк ДНР, созданный на основе бывшей бригады "Восток". В 2023 году указом президента РФ назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
https://ria.ru/20250221/ofitsery-2000785074.html
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россия, донецкая народная республика, украина, александр ходаковский, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Александр Ходаковский, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции

Путин присвоил Ходаковскому звание генерал-майора полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАлександр Ходаковский
Александр Ходаковский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Александр Ходаковский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить воинские звания... сотрудникам войск национальной гвардии РФ... генерал-майора полиции... Ходаковскому Александру Сергеевичу", - говорится в указе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны
13:36
Ходаковский родился в 1972 году. В 1990–1992 годах проходил срочную службу в советской (российской) армии — в 331-гвардейском парашютно-десантном полку 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в Службе безопасности Украины и к началу 2014 года являлся начальником отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины по Донецкой области.
В начале 2014 года решительно выступил против Майдана и государственного переворота в Киеве. Стал активным участником "Русской весны", лидером созданного им тогда общественного движения "Патриотические силы Донбасса" и выступил с оружием в руках против новых киевских властей. В начале мая 2014 года сформировал и возглавил в Донецке сначала батальон, а затем бригаду "Восток".
С февраля 2022 года Ходаковский активно участвует в специальной военной операции, возглавляя 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк ДНР, созданный на основе бывшей бригады "Восток". В 2023 году указом президента РФ назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря 2024, 08:42
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлександр ХодаковскийВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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