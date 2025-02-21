https://ria.ru/20250221/putin-2000810290.html

Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции

Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции - РИА Новости, 21.02.2025

Путин присвоил замглавы Росгвардии в ДНР звание генерал-майора полиции

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому, соответствующий указ РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:39:00+03:00

2025-02-21T14:39:00+03:00

2025-02-21T14:39:00+03:00

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александр ходаковский

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить воинские звания... сотрудникам войск национальной гвардии РФ... генерал-майора полиции... Ходаковскому Александру Сергеевичу", - говорится в указе. Ходаковский родился в 1972 году. В 1990–1992 годах проходил срочную службу в советской (российской) армии — в 331-гвардейском парашютно-десантном полку 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в Службе безопасности Украины и к началу 2014 года являлся начальником отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины по Донецкой области. В начале 2014 года решительно выступил против Майдана и государственного переворота в Киеве. Стал активным участником "Русской весны", лидером созданного им тогда общественного движения "Патриотические силы Донбасса" и выступил с оружием в руках против новых киевских властей. В начале мая 2014 года сформировал и возглавил в Донецке сначала батальон, а затем бригаду "Восток". С февраля 2022 года Ходаковский активно участвует в специальной военной операции, возглавляя 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк ДНР, созданный на основе бывшей бригады "Восток". В 2023 году указом президента РФ назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.

https://ria.ru/20250221/ofitsery-2000785074.html

https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html

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россия, донецкая народная республика, украина, александр ходаковский, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество