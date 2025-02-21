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Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
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12:46 21.02.2025 (обновлено: 12:47 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000765061.html
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:46:00+03:00
2025-02-21T12:47:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "И отдельно Путин также сегодня побеседует с учёными, в основном это будут молодые ученые. Тоже традиционная такая встреча, которая проходит на полях Форума будущих технологий", - сказал Песков журналистам.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, технологии
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Технологии
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий

Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И отдельно Путин также сегодня побеседует с учёными, в основном это будут молодые ученые. Тоже традиционная такая встреча, которая проходит на полях Форума будущих технологий", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии За верность науке в концертном зале Зарядье. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил Песков
28 октября 2024, 20:43
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковТехнологии
 
 
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