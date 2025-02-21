https://ria.ru/20250221/putin-2000765061.html
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:46:00+03:00
2025-02-21T12:46:00+03:00
2025-02-21T12:47:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "И отдельно Путин также сегодня побеседует с учёными, в основном это будут молодые ученые. Тоже традиционная такая встреча, которая проходит на полях Форума будущих технологий", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241028/peskov-1980587388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, технологии
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Технологии
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий