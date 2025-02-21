https://ria.ru/20250221/putin-2000765061.html

Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий

Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025

Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий

Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:46:00+03:00

2025-02-21T12:46:00+03:00

2025-02-21T12:47:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "И отдельно Путин также сегодня побеседует с учёными, в основном это будут молодые ученые. Тоже традиционная такая встреча, которая проходит на полях Форума будущих технологий", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241028/peskov-1980587388.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, технологии