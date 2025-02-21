https://ria.ru/20250221/putin-2000764675.html

Путин 23 февраля вручит госнаграды героям и защитникам Родины

Путин 23 февраля вручит госнаграды героям и защитникам Родины - РИА Новости, 21.02.2025

Путин 23 февраля вручит госнаграды героям и защитникам Родины

Президент России Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит государственные награды героям и защитникам Родины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:45:00+03:00

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россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит государственные награды героям и защитникам Родины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины",- сказал Песков журналистам. Также он добавил, что о других мероприятиях в графике президента на 23 февраля в Кремле сообщат своевременно. "Мероприятия запланированы, традиционные, которые обычно бывают", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250221/muzey-2000753000.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество