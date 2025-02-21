https://ria.ru/20250221/putin-2000763503.html

Путин примет участие в Форуме будущих технологий

Путин примет участие в Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025

Путин примет участие в Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:42:00+03:00

2025-02-21T12:42:00+03:00

2025-02-21T12:54:00+03:00

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

курчатовский институт

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня примет участие в Форуме будущих технологий. Он примет участие в панельной дискуссии, будет выступление президента. Состоится также посещение выставки передовых технологий", - рассказал Песков журналистам. Он уточнил, что во время осмотра выставки президенту будут докладывать глава Минпромторга Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250221/putin-2000765061.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), курчатовский институт, технологии