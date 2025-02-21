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Путин примет участие в Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
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12:42 21.02.2025 (обновлено: 12:54 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000763503.html
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Путин примет участие в Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:42:00+03:00
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россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
курчатовский институт
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня примет участие в Форуме будущих технологий. Он примет участие в панельной дискуссии, будет выступление президента. Состоится также посещение выставки передовых технологий", - рассказал Песков журналистам. Он уточнил, что во время осмотра выставки президенту будут докладывать глава Минпромторга Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, мэр Москвы Сергей Собянин.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), курчатовский институт, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Курчатовский институт, Технологии
Путин примет участие в Форуме будущих технологий

Песков: Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня примет участие в Форуме будущих технологий. Он примет участие в панельной дискуссии, будет выступление президента. Состоится также посещение выставки передовых технологий", - рассказал Песков журналистам.
Он уточнил, что во время осмотра выставки президенту будут докладывать глава Минпромторга Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин побеседует с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
12:46
 
РоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Курчатовский институтТехнологии
 
 
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