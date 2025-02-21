https://ria.ru/20250221/putin-2000763503.html
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Путин примет участие в Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:42:00+03:00
2025-02-21T12:42:00+03:00
2025-02-21T12:54:00+03:00
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
курчатовский институт
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня примет участие в Форуме будущих технологий. Он примет участие в панельной дискуссии, будет выступление президента. Состоится также посещение выставки передовых технологий", - рассказал Песков журналистам. Он уточнил, что во время осмотра выставки президенту будут докладывать глава Минпромторга Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250221/putin-2000765061.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), курчатовский институт, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Курчатовский институт, Технологии
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Песков: Путин в пятницу примет участие в Форуме будущих технологий