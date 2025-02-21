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Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах - РИА Новости, 21.02.2025
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19:27 21.02.2025 (обновлено: 19:41 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:27:00+03:00
2025-02-21T19:41:00+03:00
севастополь
владимир путин
общество
михаил мишустин
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в национальных проектах, перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и г. Севастополя... обеспечить участие Республики Крым и г. Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов. Доклад – до 25 декабря 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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севастополь
россия
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севастополь, владимир путин, общество, михаил мишустин, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Севастополь, Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах

Путин поручил правительству обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в национальных проектах, перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и г. Севастополя... обеспечить участие Республики Крым и г. Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов. Доклад – до 25 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму
Вчера, 19:25
 
СевастопольВладимир ПутинОбществоМихаил МишустинРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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