https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:27:00+03:00
2025-02-21T19:27:00+03:00
2025-02-21T19:41:00+03:00
севастополь
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общество
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сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в национальных проектах, перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и г. Севастополя... обеспечить участие Республики Крым и г. Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов. Доклад – до 25 декабря 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20250221/putin-2000901038.html
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севастополь, владимир путин, общество, михаил мишустин, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Севастополь, Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Путин поручил правительству обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах