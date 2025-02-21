https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html

Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах

Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:27:00+03:00

2025-02-21T19:27:00+03:00

2025-02-21T19:41:00+03:00

севастополь

владимир путин

общество

михаил мишустин

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также властям Крыма и Севастополя до 25 декабря 2025 года обеспечить участие этих регионов в национальных проектах, перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и г. Севастополя... обеспечить участие Республики Крым и г. Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов. Доклад – до 25 декабря 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20250221/putin-2000901038.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, владимир путин, общество, михаил мишустин, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)