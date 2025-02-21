https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:25:00+03:00
2025-02-21T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя, доложить до 25 декабря, сообщил Кремль.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотрев выделение на ее реализацию бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 110 млрд. рублей ежегодно и рассмотрев в ходе реализации этой программы вопрос об увеличении объема ее финансирования", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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севастополь, владимир путин, общество, республика крым, михаил мишустин, россия
Севастополь, Владимир Путин, Общество, Республика Крым, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма и Севастополя