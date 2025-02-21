https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html

Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма

Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:25:00+03:00

2025-02-21T19:25:00+03:00

2025-02-21T19:38:00+03:00

севастополь

владимир путин

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя, доложить до 25 декабря, сообщил Кремль.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотрев выделение на ее реализацию бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 110 млрд. рублей ежегодно и рассмотрев в ходе реализации этой программы вопрос об увеличении объема ее финансирования", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html

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севастополь

республика крым

россия

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севастополь, владимир путин, общество, республика крым, михаил мишустин, россия