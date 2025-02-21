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Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025
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19:25 21.02.2025 (обновлено: 19:38 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:25:00+03:00
2025-02-21T19:38:00+03:00
севастополь
владимир путин
общество
республика крым
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя, доложить до 25 декабря, сообщил Кремль.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотрев выделение на ее реализацию бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 110 млрд. рублей ежегодно и рассмотрев в ходе реализации этой программы вопрос об увеличении объема ее финансирования", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html
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севастополь, владимир путин, общество, республика крым, михаил мишустин, россия
Севастополь, Владимир Путин, Общество, Республика Крым, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма

Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о возможном увеличении объемов финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя, доложить до 25 декабря, сообщил Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин поручил обеспечить участие Крыма и Севастополя в нацпроектах
Вчера, 19:27
"Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотрев выделение на ее реализацию бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 110 млрд. рублей ежегодно и рассмотрев в ходе реализации этой программы вопрос об увеличении объема ее финансирования", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Вчера, 19:24
 
СевастопольВладимир ПутинОбществоРеспублика КрымМихаил МишустинРоссия
 
 
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