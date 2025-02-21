https://ria.ru/20250221/putin--2000900616.html
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:23:00+03:00
2025-02-21T19:23:00+03:00
2025-02-21T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20241219/putin-1990110416.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
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азовское море, владимир путин, общество, республика крым, севастополь, михаил мишустин, сергей аксенов (политик)
Азовское море, Владимир Путин, Общество, Республика Крым, Севастополь, Михаил Мишустин, Сергей Аксенов (политик)
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил продумать расширение дорог вокруг Азовского моря до февраля 2026 г