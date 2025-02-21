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Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря - РИА Новости, 21.02.2025
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19:23 21.02.2025 (обновлено: 19:37 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin--2000900616.html
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:23:00+03:00
2025-02-21T19:37:00+03:00
азовское море
владимир путин
общество
республика крым
севастополь
михаил мишустин
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20241219/putin-1990110416.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
азовское море
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азовское море, владимир путин, общество, республика крым, севастополь, михаил мишустин, сергей аксенов (политик)
Азовское море, Владимир Путин, Общество, Республика Крым, Севастополь, Михаил Мишустин, Сергей Аксенов (политик)
Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря

Путин поручил продумать расширение дорог вокруг Азовского моря до февраля 2026 г

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной
19 декабря 2024, 13:10
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
6 марта 2024, 18:14
 
Азовское мореВладимир ПутинОбществоРеспублика КрымСевастопольМихаил МишустинСергей Аксенов (политик)
 
 
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