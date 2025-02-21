https://ria.ru/20250221/putin--2000900616.html

Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря

Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил продумать возможность расширения дорог вокруг Азовского моря

Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:23:00+03:00

2025-02-21T19:23:00+03:00

2025-02-21T19:37:00+03:00

азовское море

владимир путин

общество

республика крым

севастополь

михаил мишустин

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20241219/putin-1990110416.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

азовское море

республика крым

севастополь

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азовское море, владимир путин, общество, республика крым, севастополь, михаил мишустин, сергей аксенов (политик)