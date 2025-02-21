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Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям - РИА Новости, 21.02.2025
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16:36 21.02.2025 (обновлено: 16:37 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin--2000850700.html
Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям
Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям - РИА Новости, 21.02.2025
Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям
Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:36:00+03:00
2025-02-21T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 27-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его 27-й гвардейский артиллерийский полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил 200-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская". "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 155 отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "Курская" и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты", - говорится в указе. Кроме того, президент Путин следующим указом присвоил 92 ракетной ордена Кутузова бригаде почетное наименование "гвардейская". "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 54-я гвардейская ордена Красной Звезды бригада управления", - говорится в документе. Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 21 февраля.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям ВС РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 27-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его 27-й гвардейский артиллерийский полк", - говорится в документе.
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Другим указом Путин присвоил 200-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская".
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 155 отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "Курская" и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты", - говорится в указе.
Кроме того, президент Путин следующим указом присвоил 92 ракетной ордена Кутузова бригаде почетное наименование "гвардейская".
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 54-я гвардейская ордена Красной Звезды бригада управления", - говорится в документе.
Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 21 февраля.
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