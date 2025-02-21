https://ria.ru/20250221/pushkov-2000744370.html

Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа

Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа - РИА Новости, 21.02.2025

Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа

Недовольство у администрации президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским растёт не по дням, а по часам, сам Зеленский это не понимает, считает сенатор... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:41:00+03:00

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2025-02-21T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Недовольство у администрации президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским растёт не по дням, а по часам, сам Зеленский это не понимает, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Зеленскому прямым текстом намекают из США, что ему лучше всего отказаться от власти и "немедленно уехать во Францию". Эту цитату из источника, близкого к Трампу, привела газета "Нью-Йорк пост". Недовольство Зеленским в администрации Трампа нарастает не по дням, а по часам. Сам же Зеленский явно не видит себя в другой роли. Он заявил, что уйдет тогда, когда Украину примут в ЕС и в НАТО. То есть, никогда", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, евросоюз, нато