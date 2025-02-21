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Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
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11:41 21.02.2025
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Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа
Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа
Недовольство у администрации президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским растёт не по дням, а по часам, сам Зеленский это не понимает, считает сенатор... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:41:00+03:00
2025-02-21T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Недовольство у администрации президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским растёт не по дням, а по часам, сам Зеленский это не понимает, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Зеленскому прямым текстом намекают из США, что ему лучше всего отказаться от власти и "немедленно уехать во Францию". Эту цитату из источника, близкого к Трампу, привела газета "Нью-Йорк пост". Недовольство Зеленским в администрации Трампа нарастает не по дням, а по часам. Сам же Зеленский явно не видит себя в другой роли. Он заявил, что уйдет тогда, когда Украину примут в ЕС и в НАТО. То есть, никогда", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, евросоюз, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Евросоюз, НАТО
Пушков заявил о росте недовольства Зеленским в администрации Трампа

Пушков: недовольство Зеленским в администрации Трампа постоянно нарастает

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Недовольство у администрации президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским растёт не по дням, а по часам, сам Зеленский это не понимает, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Зеленскому прямым текстом намекают из США, что ему лучше всего отказаться от власти и "немедленно уехать во Францию". Эту цитату из источника, близкого к Трампу, привела газета "Нью-Йорк пост". Недовольство Зеленским в администрации Трампа нарастает не по дням, а по часам. Сам же Зеленский явно не видит себя в другой роли. Он заявил, что уйдет тогда, когда Украину примут в ЕС и в НАТО. То есть, никогда", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей ПушковЕвросоюзНАТО
 
 
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