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АКИТ: авторизация в "Госуслугах" усложнит продажу зарубежных товаров онлайн - РИА Новости, 21.02.2025
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19:51 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/prodazha-2000904330.html
АКИТ: авторизация в "Госуслугах" усложнит продажу зарубежных товаров онлайн
АКИТ: авторизация в "Госуслугах" усложнит продажу зарубежных товаров онлайн - РИА Новости, 21.02.2025
АКИТ: авторизация в "Госуслугах" усложнит продажу зарубежных товаров онлайн
Обязательная авторизация через "Госуслуги" для продавцов на маркетплейсах в России усложнит продажу товаров от зарубежных поставщиков, потому что они не смогут... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:51:00+03:00
2025-02-21T19:51:00+03:00
экономика
технологии
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
wildberries
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обязательная авторизация через "Госуслуги" для продавцов на маркетплейсах в России усложнит продажу товаров от зарубежных поставщиков, потому что они не смогут пройти эту процедуру; в результате снизятся перспективы развития отечественных площадок на мировом рынке, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее в феврале в Госдуму был внесен проект федерального закона, который касается противодействию мошенникам в интернете. Одной из инициатив стало предложение обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию и аутентификацию через портал "Госуслуги" тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. "В топ-10 мировых площадок в прошлом году вошли две российские компании интернет-торговли - это говорит о том, что они успешно развиваются в очень конкурентной среде наряду с международными гигантами. Хотелось бы, чтобы законодательные инициативы помогали им открывать новые рынки, стимулировали развитие интернет-торговли в целом. А когда система входа на платформу зарубежного бизнеса максимально усложнена или просто непосильна, ни о каких перспективах развития в конкуренции с технологическими гигантами говорить не приходится", - сказал Соколов. Аутентификация через "Госуслуги" потребует прохождения полной процедуры регистрации, которая невозможна без личного присутствия, отметил президент АКИТ. Он объяснил, что на российских платформах не так много продавцов из других стран, потому что им нужно не только зарегистрировать бизнес в России, но и знать язык и все законодательные нюансы в потребительской и налоговой сферах - площадки самостоятельно определяют порядок идентификации таких партнеров. "Жесткое требование проводить проверку только одним способом, очевидно, приведет к максимальному сокращению иностранных продавцов и их товарных предложений. Как следствие - покупатели предпочтут вместо российских компаний интернет-торговли обращаться к зарубежным", - добавил Соколов. Как прокомментировали агентству в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, принятие нормы, ужесточающей доступ продавцов к платформам, заблокирует международное развитие компании и других крупных игроков российского e-commerce из-за того, что для большинства иностранных продавцов аутентификация через "Госуслуги" невозможна. "Объединенная компания Wildberries и Russ фиксирует единичные случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей или продавцов в месяц при 75 миллионах пользователей и 1 миллионе продавцов", - отметили там. В пресс-службе объяснили, что "отрасль онлайн-торговли уже принимает целый комплекс мер по защите пользователей от мошенников, а фрод осуществляется преимущественно через фишинг и методы социальной инженерии".
https://ria.ru/20250221/ozon-2000779082.html
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экономика, технологии, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), wildberries, госдума рф, госуслуги, общество
Экономика, Технологии, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Wildberries, Госдума РФ, Госуслуги, Общество
АКИТ: авторизация в "Госуслугах" усложнит продажу зарубежных товаров онлайн

АКИТ: "Госуслуги" усложнят продажу товаров от зарубежных поставщиков онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обязательная авторизация через "Госуслуги" для продавцов на маркетплейсах в России усложнит продажу товаров от зарубежных поставщиков, потому что они не смогут пройти эту процедуру; в результате снизятся перспективы развития отечественных площадок на мировом рынке, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Ранее в феврале в Госдуму был внесен проект федерального закона, который касается противодействию мошенникам в интернете. Одной из инициатив стало предложение обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию и аутентификацию через портал "Госуслуги" тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг.
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"В топ-10 мировых площадок в прошлом году вошли две российские компании интернет-торговли - это говорит о том, что они успешно развиваются в очень конкурентной среде наряду с международными гигантами. Хотелось бы, чтобы законодательные инициативы помогали им открывать новые рынки, стимулировали развитие интернет-торговли в целом. А когда система входа на платформу зарубежного бизнеса максимально усложнена или просто непосильна, ни о каких перспективах развития в конкуренции с технологическими гигантами говорить не приходится", - сказал Соколов.
Аутентификация через "Госуслуги" потребует прохождения полной процедуры регистрации, которая невозможна без личного присутствия, отметил президент АКИТ. Он объяснил, что на российских платформах не так много продавцов из других стран, потому что им нужно не только зарегистрировать бизнес в России, но и знать язык и все законодательные нюансы в потребительской и налоговой сферах - площадки самостоятельно определяют порядок идентификации таких партнеров.
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"Жесткое требование проводить проверку только одним способом, очевидно, приведет к максимальному сокращению иностранных продавцов и их товарных предложений. Как следствие - покупатели предпочтут вместо российских компаний интернет-торговли обращаться к зарубежным", - добавил Соколов.
Как прокомментировали агентству в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, принятие нормы, ужесточающей доступ продавцов к платформам, заблокирует международное развитие компании и других крупных игроков российского e-commerce из-за того, что для большинства иностранных продавцов аутентификация через "Госуслуги" невозможна. "Объединенная компания Wildberries и Russ фиксирует единичные случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей или продавцов в месяц при 75 миллионах пользователей и 1 миллионе продавцов", - отметили там.
В пресс-службе объяснили, что "отрасль онлайн-торговли уже принимает целый комплекс мер по защите пользователей от мошенников, а фрод осуществляется преимущественно через фишинг и методы социальной инженерии".
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ЭкономикаТехнологииРоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)WildberriesГосдума РФГосуслугиОбщество
 
 
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