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В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело - РИА Новости, 21.02.2025
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13:40 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/primore-2000785592.html
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело - РИА Новости, 21.02.2025
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:40:00+03:00
2025-02-21T13:40:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информации о совершении учителем школы в поселке Тавричанка противоправных действий в отношении детей. "Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства приморского управления cледкома доклад о ходе и результатах расследования.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html
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происшествия, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело

В Приморье СК завел дело на учительницу, связывавшую детям руки скотчем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информации о совершении учителем школы в поселке Тавричанка противоправных действий в отношении детей.
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Приангарье шестиклассник ударил учителя
4 февраля, 14:40
"Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства приморского управления cледкома доклад о ходе и результатах расследования.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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