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В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело - РИА Новости, 21.02.2025
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:40:00+03:00
2025-02-21T13:40:00+03:00
2025-02-21T13:40:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информации о совершении учителем школы в поселке Тавричанка противоправных действий в отношении детей. "Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства приморского управления cледкома доклад о ходе и результатах расследования.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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происшествия, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
В Приморье СК завел дело на учительницу, связывавшую детям руки скотчем