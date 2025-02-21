https://ria.ru/20250221/primore-2000785592.html

В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело

В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело - РИА Новости, 21.02.2025

В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело

Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:40:00+03:00

2025-02-21T13:40:00+03:00

2025-02-21T13:40:00+03:00

происшествия

россия

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Учитель начальных классов в приморском поселке систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информации о совершении учителем школы в поселке Тавричанка противоправных действий в отношении детей. "Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства приморского управления cледкома доклад о ходе и результатах расследования.

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html

https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

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происшествия, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)