https://ria.ru/20250221/prigovor-2000845602.html

Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине

Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине - РИА Новости, 21.02.2025

Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине

Краснодарский суд назначил пять суток ареста водителю, который вместо госномеров ради развлечения повесил табличку с ругательством, сообщили в объединенной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:20:00+03:00

2025-02-21T16:20:00+03:00

2025-02-21T16:20:00+03:00

краснодар

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Краснодарский суд назначил пять суток ареста водителю, который вместо госномеров ради развлечения повесил табличку с ругательством, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел административное дело водителя автомобиля KIA, вместо государственного регистрационного номера на котором была неприличная надпись. "Сегодня суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении. Как рассказали в УМВД Краснодара, 22-летний местный житель признался, что ездил на авто с госномерами, а снимал их только когда парковался. По его словам, табличку с нецензурной бранью он вешал ради развлечения, но после произошедшего раскаялся в содеянном и пообещал больше не совершать подобного.

https://ria.ru/20250204/dps-1997299238.html

https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, общество