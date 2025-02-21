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Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине
Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине - РИА Новости, 21.02.2025
Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине
Краснодарский суд назначил пять суток ареста водителю, который вместо госномеров ради развлечения повесил табличку с ругательством, сообщили в объединенной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:20:00+03:00
2025-02-21T16:20:00+03:00
2025-02-21T16:20:00+03:00
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КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Краснодарский суд назначил пять суток ареста водителю, который вместо госномеров ради развлечения повесил табличку с ругательством, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел административное дело водителя автомобиля KIA, вместо государственного регистрационного номера на котором была неприличная надпись. "Сегодня суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении. Как рассказали в УМВД Краснодара, 22-летний местный житель признался, что ездил на авто с госномерами, а снимал их только когда парковался. По его словам, табличку с нецензурной бранью он вешал ради развлечения, но после произошедшего раскаялся в содеянном и пообещал больше не совершать подобного.
https://ria.ru/20250204/dps-1997299238.html
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краснодар, россия, общество
Краснодар, Россия, Общество
Жителя Краснодара осудили за неприличное слово вместо госномера на машине
Житель Краснодара получил 5 суток за ругательство вместо госномера на машине