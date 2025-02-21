https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html

Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий

Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 21.02.2025

Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий

Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:59:00+03:00

2025-02-21T14:59:00+03:00

2025-02-21T15:24:00+03:00

происшествия

белгород

антон иванов

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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации". Все эпизоды соединили в одно производство."Признать Иванова Антона Александровича виновным… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 302 787 рублей 80 копеек, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления… на срок 12 лет", - огласил приговор судья.Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, антон иванов