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Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 21.02.2025
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14:59 21.02.2025 (обновлено: 15:24 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий - РИА Новости, 21.02.2025
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:59:00+03:00
2025-02-21T15:24:00+03:00
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации". Все эпизоды соединили в одно производство."Признать Иванова Антона Александровича виновным… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 302 787 рублей 80 копеек, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления… на срок 12 лет", - огласил приговор судья.Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.
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происшествия, белгород, антон иванов
Происшествия, Белгород, Антон Иванов
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий

Экс-мэр Белгорода Иванов получил 10 лет колонии и штраф в 11 млн руб за взятки

© РИА НовостиЭкс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации". Все эпизоды соединили в одно производство.
"Признать Иванова Антона Александровича виновным… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 302 787 рублей 80 копеек, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления… на срок 12 лет", - огласил приговор судья.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.
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