https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html

В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство

В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство - РИА Новости, 21.02.2025

В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство

Белгородский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и жестокое убийство своих тестя и тещи,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:48:00+03:00

2025-02-21T14:48:00+03:00

2025-02-21T14:48:00+03:00

происшествия

россия

белгородский областной суд

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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и жестокое убийство своих тестя и тещи, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Следствием установлено, что в феврале 2024 года подсудимый, планируя убийство и ограбление, проник в дом своих родственников. Угрожая им, он забрал кошелек с деньгами, после чего нанес смертельные ножевые ранения. Затем, обыскав дом, преступник похитил золотое кольцо, бижутерию и скрылся с места преступления. "Белгородский областной суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, з" ч. 2 ст. 105 (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ… Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры. Как добавили в надзорном ведомстве, кроме того, суд удовлетворил гражданский иск дочери погибших о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более 3 миллионов рублей. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, белгородский областной суд