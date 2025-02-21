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В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство - РИА Новости, 21.02.2025
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14:48 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html
В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство
В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство - РИА Новости, 21.02.2025
В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство
Белгородский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и жестокое убийство своих тестя и тещи,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:48:00+03:00
2025-02-21T14:48:00+03:00
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и жестокое убийство своих тестя и тещи, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Следствием установлено, что в феврале 2024 года подсудимый, планируя убийство и ограбление, проник в дом своих родственников. Угрожая им, он забрал кошелек с деньгами, после чего нанес смертельные ножевые ранения. Затем, обыскав дом, преступник похитил золотое кольцо, бижутерию и скрылся с места преступления. "Белгородский областной суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, з" ч. 2 ст. 105 (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ… Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры. Как добавили в надзорном ведомстве, кроме того, суд удовлетворил гражданский иск дочери погибших о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более 3 миллионов рублей. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, россия, белгородский областной суд
Происшествия, Россия, Белгородский областной суд
В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство

Житель Белгородской области получил 22 года колонии за убийство тестя и тещи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и жестокое убийство своих тестя и тещи, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Следствием установлено, что в феврале 2024 года подсудимый, планируя убийство и ограбление, проник в дом своих родственников. Угрожая им, он забрал кошелек с деньгами, после чего нанес смертельные ножевые ранения. Затем, обыскав дом, преступник похитил золотое кольцо, бижутерию и скрылся с места преступления.
«
"Белгородский областной суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, з" ч. 2 ст. 105 (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ… Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как добавили в надзорном ведомстве, кроме того, суд удовлетворил гражданский иск дочери погибших о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более 3 миллионов рублей. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
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