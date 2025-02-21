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Премьер Молдавии признал давление Кишинева на ПМР - РИА Новости, 21.02.2025
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09:44 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/premer-2000712799.html
Премьер Молдавии признал давление Кишинева на ПМР
Премьер Молдавии признал давление Кишинева на ПМР - РИА Новости, 21.02.2025
Премьер Молдавии признал давление Кишинева на ПМР
Премьер Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев оказывает давление на Приднестровье, чтобы газ для региона закупался с соблюдением молдавского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:44:00+03:00
2025-02-21T09:44:00+03:00
жкх
молдавия
кишинев
тирасполь
дорин речан
вадим красносельский
евросоюз
газпром
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев оказывает давление на Приднестровье, чтобы газ для региона закупался с соблюдением молдавского законодательства. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Мы продолжим оказывать необходимое давление, чтобы жители левобережья Днестра постепенно соблюдали законодательство Республики Молдова… Правительство лишь законность поставок газа. Пока эта законность соблюдается, они могут это делать", - заявил Речан журналистам. По его словам, предложение, поддерживаемое безвозмездными средствами ЕС, все еще актуально. Тирасполь может им воспользоваться, если согласится выполнять определенные условия. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, дорин речан, вадим красносельский, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Премьер Молдавии признал давление Кишинева на ПМР

Премьер Молдавии Речан заявил, что Кишинев оказывает давление на ПМР из-за газа

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев оказывает давление на Приднестровье, чтобы газ для региона закупался с соблюдением молдавского законодательства.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
"Мы продолжим оказывать необходимое давление, чтобы жители левобережья Днестра постепенно соблюдали законодательство Республики Молдова… Правительство лишь законность поставок газа. Пока эта законность соблюдается, они могут это делать", - заявил Речан журналистам.
По его словам, предложение, поддерживаемое безвозмездными средствами ЕС, все еще актуально. Тирасполь может им воспользоваться, если согласится выполнять определенные условия.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии
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ЖКХМолдавияКишиневТираспольДорин РечанВадим КрасносельскийЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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