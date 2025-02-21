https://ria.ru/20250221/prazdnik-2000396555.html

21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 21 февраля в России и в мире по календарю

21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

21 февраля 2025 года в России отмечается День фельдшера, профессиональный праздник у экскурсоводов по всему миру, а еще на эту дату приходится Международный... РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 21 февраля 2025 года в России отмечается День фельдшера, профессиональный праздник у экскурсоводов по всему миру, а еще на эту дату приходится Международный день родного языка. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России21 февраля 2025 года отмечается День фельдшера в России, а во всем мире проходит День экскурсовода – праздник специалистов, которые знакомят туристов с историей и культурой стран, их достопримечательностями.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник работников сферы туризма отмечается сегодня – Всемирный день экскурсовода. Экскурсии появились в России как часть воспитания и образования школьников и гимназистов, а к началу ХIХ века стали неотъемлемой частью учебного процесса. Поздравления в этот день получают экскурсоводы, гиды, культурологи, музейные сотрудники и работники учреждений, которые проводят экскурсии для туристов.Свой профессиональный праздник ежегодно 21 февраля отмечают фельдшеры – медицинские работники среднего звена, которые оказывают больным первую помощь. Это повод поблагодарить специалистов за их нелегкий труд в спасении жизни пациентам. День фельдшера подчеркивает важность оказания первичной медицинской помощи для сохранения здоровья населения, особую ценность работы фельдшеров и их вклад в здравоохранение.Церковный праздникПравославные верующие 21 февраля чтят память:Народный праздникВ народном календаре 21 февраля называют Захаров день, или "Захар Серповидец". В этот день крестьяне начинали подготовку к весенне-летним работам, проверяли серпы и другие инструменты и окропляли их крещенской водой. Это удачный день для свидания, признания в чувствах, предложения руки и сердца.По приметам сегодня не рекомендуется:Какой сегодня праздник в миреМеждународный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, а с 2000 года он ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия уважению, защите всех языков, лингвистического, культурного разнообразия и многоязычия.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 21 февраля в разные годы:1613 – Земский собор единогласно избрал Михаила Фёдоровича царём, что положило начало династии Романовых в Российской империи.1784 – по указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.1804 – англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах – прототип будущего паровоза.1811 – Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа – хлора.1842 – Джон Гриноу получил первый патент США на швейную машину.1872 – император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.1878 – в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) издан первый телефонный справочник.1885 – в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.1886 – состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского "Хованщина".1919 – премьера оперы Захария Палиашвили "Абесалом и Этери" в Тифлисском театре оперы и балета.1920 – образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).1921 – Учредительное собрание Грузинской демократической республики приняло первую Конституцию страны.1925 – вышел первый номер еженедельника The New Yorker.1935 – открылся первый Московский международный кинофестиваль.1942 – в Горьком сформирован 31-й отдельный дивизион бронепоездов.1948 – основана Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR).1953 – Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предлагают структурную модель ДНК, двойную спираль.1961 – создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".1965 – в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли "Космос-54", "Космос-55" и "Космос-56".1995 – подписан "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.2006 – космическим телескопом "Хаббл" открыт астрономический объект неизвестного типа SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.2022 – Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.2023 – Владимир Путин заявил о "приостановке" участия России в договоре СНВ-III.2024 – состоялось открытие "Игр Будущего" в Казани.Кто из известных людей родился 21 февраляВ этот день родились:1728 – Пётр III, российский император.1783 – Фёдор Толстой, русский художник, медальер и скульптор.1936 – Владимир Ресин, российский государственный деятель, в 2001–2011 гг. первый заместитель мэра Москвы.1952 – Виталий Чуркин, российский дипломат, в 2006–2017 гг. постпред РФ в ООН.1957 – Николай Расторгуев, певец, лидер группы "Любэ", народный артист России.1976 – Райан Смит, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.1983 – Лусинэ Геворкян, российская певица.1993 – Арлен Лопес, кубинский боксёр-любитель, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020).1994 – Сон Сынван, южнокорейская певица, участница женской группы Red Velvet.1996 – Софи Тёрнер, английская и британская актриса.ИмениныИменины 21 февраля отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

https://ria.ru/20210221/ekskursovod-1598157675.html

https://ria.ru/20250221/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20250217/feldshery-1998657567.html

https://ria.ru/20230221/yazyk-1853157019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники