21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 21 февраля 2025 года в России отмечается День фельдшера, профессиональный праздник у экскурсоводов по всему миру, а еще на эту дату приходится Международный день родного языка. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

21 февраля 2025 года отмечается День фельдшера в России, а во всем мире проходит День экскурсовода – праздник специалистов, которые знакомят туристов с историей и культурой стран, их достопримечательностями.

Профессиональный праздник

Профессиональный праздник работников сферы туризма отмечается сегодня – Всемирный день экскурсовода. Экскурсии появились в России как часть воспитания и образования школьников и гимназистов, а к началу ХIХ века стали неотъемлемой частью учебного процесса. Поздравления в этот день получают экскурсоводы, гиды, культурологи, музейные сотрудники и работники учреждений, которые проводят экскурсии для туристов.

Свой профессиональный праздник ежегодно 21 февраля отмечают фельдшеры – медицинские работники среднего звена, которые оказывают больным первую помощь. Это повод поблагодарить специалистов за их нелегкий труд в спасении жизни пациентам. День фельдшера подчеркивает важность оказания первичной медицинской помощи для сохранения здоровья населения, особую ценность работы фельдшеров и их вклад в здравоохранение.

Церковный праздник

Православные верующие 21 февраля чтят память:

великомученика Феодора Стратилата, издревле почитаемого как покровителя православного воинства;

великомученика Феодора Стратилата, издревле почитаемого как покровителя православного воинства; пророка Захария Серповидец из 12-ти малых пророков;

пророка Захария Серповидец из 12-ти малых пророков; святителя Саввы II, архиепископа Сербского;

святителя Саввы II, архиепископа Сербского; священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров;

священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров; священномученика Александра Абиссова, пресвитера.

Народный праздник

В народном календаре 21 февраля называют Захаров день, или "Захар Серповидец". В этот день крестьяне начинали подготовку к весенне-летним работам, проверяли серпы и другие инструменты и окропляли их крещенской водой. Это удачный день для свидания, признания в чувствах, предложения руки и сердца.

По приметам сегодня не рекомендуется:

заниматься финансовыми вопросами – большой риск быть обманутыми;

заниматься финансовыми вопросами – большой риск быть обманутыми; посещать стоматолога, лечение не будет успешным;

посещать стоматолога, лечение не будет успешным; долго смотреть на себя в зеркало, иначе начнутся проблемы с кожей;

долго смотреть на себя в зеркало, иначе начнутся проблемы с кожей; подметать пол, чтобы не вымести из дома достаток;

подметать пол, чтобы не вымести из дома достаток; отправляться на рыбалку – не будет улова.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, а с 2000 года он ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия уважению, защите всех языков, лингвистического, культурного разнообразия и многоязычия.

© Getty Images / SOPA Images / Sazzad Hossain Волонтеры раскладывают лепестки цветов в Международный день родного языка в Дакке, Бангладеш © Getty Images / SOPA Images / Sazzad Hossain Волонтеры раскладывают лепестки цветов в Международный день родного языка в Дакке, Бангладеш

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 21 февраля в разные годы:

1613 – Земский собор единогласно избрал Михаила Фёдоровича царём, что положило начало династии Романовых в Российской империи.

1784 – по указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1804 – англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах – прототип будущего паровоза.

1811 – Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа – хлора.

1842 – Джон Гриноу получил первый патент США на швейную машину.

1872 – император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.

1878 – в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) издан первый телефонный справочник.

1885 – в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.

1886 – состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского "Хованщина".

1919 – премьера оперы Захария Палиашвили "Абесалом и Этери" в Тифлисском театре оперы и балета.

1920 – образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).

1921 – Учредительное собрание Грузинской демократической республики приняло первую Конституцию страны.

1925 – вышел первый номер еженедельника The New Yorker.

1935 – открылся первый Московский международный кинофестиваль.

1942 – в Горьком сформирован 31-й отдельный дивизион бронепоездов.

1948 – основана Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR).

1953 – Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предлагают структурную модель ДНК, двойную спираль.

1961 – создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".

1965 – в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли "Космос-54", "Космос-55" и "Космос-56".

1995 – подписан "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.

2006 – космическим телескопом "Хаббл" открыт астрономический объект неизвестного типа SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.

2022 – Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

2023 – Владимир Путин заявил о "приостановке" участия России в договоре СНВ-III.

2024 – состоялось открытие "Игр Будущего" в Казани.

Кто из известных людей родился 21 февраля

В этот день родились:

1728 – Пётр III, российский император.

1783 – Фёдор Толстой, русский художник, медальер и скульптор.

1936 – Владимир Ресин, российский государственный деятель, в 2001–2011 гг. первый заместитель мэра Москвы.

1952 – Виталий Чуркин, российский дипломат, в 2006–2017 гг. постпред РФ в ООН.

1957 – Николай Расторгуев, певец, лидер группы "Любэ", народный артист России.

1976 – Райан Смит, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).

1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.

1983 – Лусинэ Геворкян, российская певица.

1993 – Арлен Лопес, кубинский боксёр-любитель, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020).

1994 – Сон Сынван, южнокорейская певица, участница женской группы Red Velvet.

1996 – Софи Тёрнер, английская и британская актриса.

Именины