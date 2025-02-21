Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 февраля в России и в мире по календарю
06:00 21.02.2025
21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 февраля в России и в мире по календарю
21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
21 февраля 2025 года в России отмечается День фельдшера, профессиональный праздник у экскурсоводов по всему миру, а еще на эту дату приходится Международный... РИА Новости, 20.10.2025
россия, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
21 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник 21 февраля
Какой сегодня праздник 21 февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / DarioGaona
Какой сегодня праздник 21 февраля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 21 февраля 2025 года в России отмечается День фельдшера, профессиональный праздник у экскурсоводов по всему миру, а еще на эту дату приходится Международный день родного языка. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

21 февраля 2025 года отмечается День фельдшера в России, а во всем мире проходит День экскурсовода – праздник специалистов, которые знакомят туристов с историей и культурой стран, их достопримечательностями.

Профессиональный праздник

Профессиональный праздник работников сферы туризма отмечается сегодня – Всемирный день экскурсовода. Экскурсии появились в России как часть воспитания и образования школьников и гимназистов, а к началу ХIХ века стали неотъемлемой частью учебного процесса. Поздравления в этот день получают экскурсоводы, гиды, культурологи, музейные сотрудники и работники учреждений, которые проводят экскурсии для туристов.
Экскурсионные гиды на открытии главного здания Музея Победы - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Международный день экскурсовода
21 февраля 2021, 00:42
Свой профессиональный праздник ежегодно 21 февраля отмечают фельдшеры – медицинские работники среднего звена, которые оказывают больным первую помощь. Это повод поблагодарить специалистов за их нелегкий труд в спасении жизни пациентам. День фельдшера подчеркивает важность оказания первичной медицинской помощи для сохранения здоровья населения, особую ценность работы фельдшеров и их вклад в здравоохранение.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 21 февраля
Какой сегодня праздник 21 февраля - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Какой сегодня праздник 21 февраля

Церковный праздник

Православные верующие 21 февраля чтят память:
  • великомученика Феодора Стратилата, издревле почитаемого как покровителя православного воинства;
  • пророка Захария Серповидец из 12-ти малых пророков;
  • святителя Саввы II, архиепископа Сербского;
  • священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров;
  • священномученика Александра Абиссова, пресвитера.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

В народном календаре 21 февраля называют Захаров день, или "Захар Серповидец". В этот день крестьяне начинали подготовку к весенне-летним работам, проверяли серпы и другие инструменты и окропляли их крещенской водой. Это удачный день для свидания, признания в чувствах, предложения руки и сердца.
По приметам сегодня не рекомендуется:
  • заниматься финансовыми вопросами – большой риск быть обманутыми;
  • посещать стоматолога, лечение не будет успешным;
  • долго смотреть на себя в зеркало, иначе начнутся проблемы с кожей;
  • подметать пол, чтобы не вымести из дома достаток;
  • отправляться на рыбалку – не будет улова.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, а с 2000 года он ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия уважению, защите всех языков, лингвистического, культурного разнообразия и многоязычия.
© Getty Images / SOPA Images / Sazzad HossainВолонтеры раскладывают лепестки цветов в Международный день родного языка в Дакке, Бангладеш
Волонтеры раскладывают лепестки цветов в Международный день родного языка в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Sazzad Hossain
Волонтеры раскладывают лепестки цветов в Международный день родного языка в Дакке, Бангладеш

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 21 февраля в разные годы:
1613 – Земский собор единогласно избрал Михаила Фёдоровича царём, что положило начало династии Романовых в Российской империи.
1784 – по указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1804 – англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах – прототип будущего паровоза.
1811 – Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа – хлора.
1842 – Джон Гриноу получил первый патент США на швейную машину.
1872 – император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.
1878 – в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) издан первый телефонный справочник.
1885 – в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.
1886 – состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского "Хованщина".
1919 – премьера оперы Захария Палиашвили "Абесалом и Этери" в Тифлисском театре оперы и балета.
1920 – образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
1921 – Учредительное собрание Грузинской демократической республики приняло первую Конституцию страны.
1925 – вышел первый номер еженедельника The New Yorker.
1935 – открылся первый Московский международный кинофестиваль.
1942 – в Горьком сформирован 31-й отдельный дивизион бронепоездов.
1948 – основана Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR).
1953 – Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предлагают структурную модель ДНК, двойную спираль.
1961 – создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".
1965 – в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли "Космос-54", "Космос-55" и "Космос-56".
1995 – подписан "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.
2006 – космическим телескопом "Хаббл" открыт астрономический объект неизвестного типа SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.
2022 – Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
2023 – Владимир Путин заявил о "приостановке" участия России в договоре СНВ-III.
2024 – состоялось открытие "Игр Будущего" в Казани.
Фельдшер в машине скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
День фельдшера в России в 2025: дата, история, традиции праздника
17 февраля, 11:55

Кто из известных людей родился 21 февраля

В этот день родились:
1728 – Пётр III, российский император.
1783 – Фёдор Толстой, русский художник, медальер и скульптор.
1936 – Владимир Ресин, российский государственный деятель, в 2001–2011 гг. первый заместитель мэра Москвы.
1952 – Виталий Чуркин, российский дипломат, в 2006–2017 гг. постпред РФ в ООН.
1957 – Николай Расторгуев, певец, лидер группы "Любэ", народный артист России.
1976 – Райан Смит, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).
1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.
1983 – Лусинэ Геворкян, российская певица.
1993 – Арлен Лопес, кубинский боксёр-любитель, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020).
1994 – Сон Сынван, южнокорейская певица, участница женской группы Red Velvet.
1996 – Софи Тёрнер, английская и британская актриса.
Люди украшают улицу в преддверии Международного дня родного языка в Калькутте - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Международный день родного языка
21 февраля 2023, 00:35

Именины

Именины 21 февраля отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.
ПраздникиРоссияПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздник
 
 
