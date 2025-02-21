https://ria.ru/20250221/pravila-2000677161.html
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 21.02.2025
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике
Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:15:00+03:00
2025-02-21T02:15:00+03:00
2025-02-21T02:15:00+03:00
общество
россия
ольга староверова
рэу имени г. в. плеханова
медицина
поликлиника
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_fb936d7c634f0622f1ea397737bba326.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова."Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — напомнила она.Согласно этому документу, граждане могут выбрать поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение, а также через Госуслуги. Для этого нужно будет заверить заявление неквалифицированной электронной подписью и прикрепить верифицированные свидетельства о рождении детей, если они есть.Новации упростят доступ граждан к бесплатной медицинской помощи, в том числе, тех, кто проживает в труднодоступной местности, заключила Староверова.
https://ria.ru/20250220/lekarstva-1863850209.html
https://ria.ru/20250115/dispanserizatsiya-1847106075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_225:0:1777:1164_1920x0_80_0_0_cc3cb2e4e0d75923e2e780369460a48f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга староверова, рэу имени г. в. плеханова, медицина, поликлиника, госуслуги
Общество, Россия, Ольга Староверова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Медицина, Поликлиника, Госуслуги
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике
Финансист Староверова: осенью в РФ облегчат процедуру прикрепления к поликлинике