https://ria.ru/20250221/pravila-2000677161.html

Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике

Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 21.02.2025

Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике

Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:15:00+03:00

2025-02-21T02:15:00+03:00

2025-02-21T02:15:00+03:00

общество

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ольга староверова

рэу имени г. в. плеханова

медицина

поликлиника

госуслуги

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова."Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — напомнила она.Согласно этому документу, граждане могут выбрать поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение, а также через Госуслуги. Для этого нужно будет заверить заявление неквалифицированной электронной подписью и прикрепить верифицированные свидетельства о рождении детей, если они есть.Новации упростят доступ граждан к бесплатной медицинской помощи, в том числе, тех, кто проживает в труднодоступной местности, заключила Староверова.

https://ria.ru/20250220/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250115/dispanserizatsiya-1847106075.html

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общество, россия, ольга староверова, рэу имени г. в. плеханова, медицина, поликлиника, госуслуги