Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pravila-2000677161.html
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 21.02.2025
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике
Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:15:00+03:00
2025-02-21T02:15:00+03:00
общество
россия
ольга староверова
рэу имени г. в. плеханова
медицина
поликлиника
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_fb936d7c634f0622f1ea397737bba326.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова."Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — напомнила она.Согласно этому документу, граждане могут выбрать поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение, а также через Госуслуги. Для этого нужно будет заверить заявление неквалифицированной электронной подписью и прикрепить верифицированные свидетельства о рождении детей, если они есть.Новации упростят доступ граждан к бесплатной медицинской помощи, в том числе, тех, кто проживает в труднодоступной местности, заключила Староверова.
https://ria.ru/20250220/lekarstva-1863850209.html
https://ria.ru/20250115/dispanserizatsiya-1847106075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_225:0:1777:1164_1920x0_80_0_0_cc3cb2e4e0d75923e2e780369460a48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга староверова, рэу имени г. в. плеханова, медицина, поликлиника, госуслуги
Общество, Россия, Ольга Староверова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Медицина, Поликлиника, Госуслуги
Раскрыто, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике

Финансист Староверова: осенью в РФ облегчат процедуру прикрепления к поликлинике

© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач в поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минздрав создал проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
"Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — напомнила она.
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
Вчера, 18:13
Согласно этому документу, граждане могут выбрать поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение, а также через Госуслуги. Для этого нужно будет заверить заявление неквалифицированной электронной подписью и прикрепить верифицированные свидетельства о рождении детей, если они есть.
Новации упростят доступ граждан к бесплатной медицинской помощи, в том числе, тех, кто проживает в труднодоступной местности, заключила Староверова.
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Диспансеризация-2025: кому положена и какие обследования включает
15 января, 14:24
 
ОбществоРоссияОльга СтаровероваРЭУ имени Г. В. ПлехановаМедицинаПоликлиникаГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала