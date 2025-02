https://ria.ru/20250221/pozitsiya-2000717920.html

NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times. Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

