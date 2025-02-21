Рейтинг@Mail.ru
NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7 - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pozitsiya-2000717920.html
NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7
NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7 - РИА Новости, 21.02.2025
NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7
Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:14:00+03:00
2025-02-21T10:14:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times. Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, g7, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, G7, НАТО
NYT раскрыла позицию США по коммюнике G7

NYT: США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.
В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
"Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times.
Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
26 января, 09:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинG7НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала