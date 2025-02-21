МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале
МЧС: пожарная дружина БОБР на Урале появилась не из-за нехватки спасателей
© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramПервая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
Первая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Свердловский главк МЧС не подтверждает данные, что первая православная дружина из числа насельников монастыря под Екатеринбургом появилась из-за нехватки профессиональных спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в главке рассказали, что первая православная пожарная дружина появилась в Свердловской области. Подразделение назвали "БОБР", что расшифровывается как "братский отряд быстрого реагирования". В его состав вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев – монастыря, основанного на месте захоронения останков семьи Николая II в Ганиной Яме близ Екатеринбурга. В ведомстве также отмечали, что новоиспеченные пожарные теперь могут самостоятельно тушить возгорания и минимизировать ущерб от огня в культовом здании.
После новости об этом в ряде Telegram-каналов появились заявления, что в регионе "начали привлекать монахов" на фоне дефицита профессиональных спасателей.
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"Есть программа по развитию добровольчества, в рамках которой развивается и добровольное пожарное движение. Учитывая, что ближайшее пожарное подразделение находится в значительной удаленности от монастыря в Ганиной Яме, а там много деревянных построек, было принято решение организовать дружину. Потому что какие-то небольшие возгорания добровольцы могут потушить сами, а могут и локализовать огонь до прибытия профессиональных огнеборцев", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, почему создалось подобное подразделение, и правда ли, что причина в острой нехватке персонала.
На вопрос, сможет ли дружина работать не только на пожарах в монастыре, в пресс-службе ответили, что добровольцы прикрывают тот населенный пункт и ту организацию, где организованы, но в случае, если рядом будет осложнятся обстановка, то их "привлекут к ликвидации всех возгораний".
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