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МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале - РИА Новости, 21.02.2025
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Религия
 
11:44 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pozharnye-2000746156.html
МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале
МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале - РИА Новости, 21.02.2025
МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале
Свердловский главк МЧС не подтверждает данные, что первая православная дружина из числа насельников монастыря под Екатеринбургом появилась из-за нехватки... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:44:00+03:00
2025-02-21T11:44:00+03:00
религия
екатеринбург
свердловская область
николай i
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Свердловский главк МЧС не подтверждает данные, что первая православная дружина из числа насельников монастыря под Екатеринбургом появилась из-за нехватки профессиональных спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в главке рассказали, что первая православная пожарная дружина появилась в Свердловской области. Подразделение назвали "БОБР", что расшифровывается как "братский отряд быстрого реагирования". В его состав вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев – монастыря, основанного на месте захоронения останков семьи Николая II в Ганиной Яме близ Екатеринбурга. В ведомстве также отмечали, что новоиспеченные пожарные теперь могут самостоятельно тушить возгорания и минимизировать ущерб от огня в культовом здании. После новости об этом в ряде Telegram-каналов появились заявления, что в регионе "начали привлекать монахов" на фоне дефицита профессиональных спасателей. "Есть программа по развитию добровольчества, в рамках которой развивается и добровольное пожарное движение. Учитывая, что ближайшее пожарное подразделение находится в значительной удаленности от монастыря в Ганиной Яме, а там много деревянных построек, было принято решение организовать дружину. Потому что какие-то небольшие возгорания добровольцы могут потушить сами, а могут и локализовать огонь до прибытия профессиональных огнеборцев", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, почему создалось подобное подразделение, и правда ли, что причина в острой нехватке персонала. На вопрос, сможет ли дружина работать не только на пожарах в монастыре, в пресс-службе ответили, что добровольцы прикрывают тот населенный пункт и ту организацию, где организованы, но в случае, если рядом будет осложнятся обстановка, то их "привлекут к ликвидации всех возгораний".
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екатеринбург
свердловская область
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екатеринбург, свердловская область, николай i, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Религия, Екатеринбург, Свердловская область, Николай I, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС прокомментировало появление православной пожарной дружины на Урале

МЧС: пожарная дружина БОБР на Урале появилась не из-за нехватки спасателей

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramПервая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
Первая православная пожарная дружина под названием БОБР появилась в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Первая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Свердловский главк МЧС не подтверждает данные, что первая православная дружина из числа насельников монастыря под Екатеринбургом появилась из-за нехватки профессиональных спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в главке рассказали, что первая православная пожарная дружина появилась в Свердловской области. Подразделение назвали "БОБР", что расшифровывается как "братский отряд быстрого реагирования". В его состав вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев – монастыря, основанного на месте захоронения останков семьи Николая II в Ганиной Яме близ Екатеринбурга. В ведомстве также отмечали, что новоиспеченные пожарные теперь могут самостоятельно тушить возгорания и минимизировать ущерб от огня в культовом здании.
После новости об этом в ряде Telegram-каналов появились заявления, что в регионе "начали привлекать монахов" на фоне дефицита профессиональных спасателей.
«
"Есть программа по развитию добровольчества, в рамках которой развивается и добровольное пожарное движение. Учитывая, что ближайшее пожарное подразделение находится в значительной удаленности от монастыря в Ганиной Яме, а там много деревянных построек, было принято решение организовать дружину. Потому что какие-то небольшие возгорания добровольцы могут потушить сами, а могут и локализовать огонь до прибытия профессиональных огнеборцев", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, почему создалось подобное подразделение, и правда ли, что причина в острой нехватке персонала.
На вопрос, сможет ли дружина работать не только на пожарах в монастыре, в пресс-службе ответили, что добровольцы прикрывают тот населенный пункт и ту организацию, где организованы, но в случае, если рядом будет осложнятся обстановка, то их "привлекут к ликвидации всех возгораний".
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