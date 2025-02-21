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На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР" - РИА Новости, 21.02.2025
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Религия
 
11:41 21.02.2025 (обновлено: 15:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pozharnye-2000744532.html
На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР"
На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР" - РИА Новости, 21.02.2025
На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР"
В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина под названием "БОБР", сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:41:00+03:00
2025-02-21T15:10:00+03:00
религия
свердловская область
екатеринбург
николай i
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русская православная церковь
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина под названием "БОБР", сообщил региональный главк МЧС. "Добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается как "Братский отряд быстрого реагирования", который стал первым пожарным подразделением, созданным в Русской православной церкви в Свердловской области", — говорится в публикации. Как уточняет ведомство, в состав дружины вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. Эта обитель основана на месте захоронения останков семьи Николая II в урочище Ганина Яма близ Екатеринбурга. "Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места", — добавили в МЧС.Накануне дружине вручили пожарный модуль.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html
свердловская область
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свердловская область, екатеринбург, николай i, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь, общество
Религия, Свердловская область, Екатеринбург, Николай I, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Русская православная церковь, Общество
На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР"

Первая православная пожарная дружина БОБР появилась в Свердловской области

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramПервая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
Первая православная пожарная дружина под названием БОБР появилась в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Первая православная пожарная дружина под названием "БОБР" появилась в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина под названием "БОБР", сообщил региональный главк МЧС.
"Добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается как "Братский отряд быстрого реагирования", который стал первым пожарным подразделением, созданным в Русской православной церкви в Свердловской области", — говорится в публикации.
Как уточняет ведомство, в состав дружины вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. Эта обитель основана на месте захоронения останков семьи Николая II в урочище Ганина Яма близ Екатеринбурга.
"Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места", — добавили в МЧС.
Накануне дружине вручили пожарный модуль.
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