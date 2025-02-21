https://ria.ru/20250221/pozharnye-2000744532.html

На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР"

На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР" - РИА Новости, 21.02.2025

На Урале появилась первая православная пожарная дружина "БОБР"

В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина под названием "БОБР", сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:41:00+03:00

2025-02-21T11:41:00+03:00

2025-02-21T15:10:00+03:00

религия

свердловская область

екатеринбург

николай i

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русская православная церковь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000743857_0:72:1127:706_1920x0_80_0_0_65dbcb6dfa749a3789caa64b33ae4e1f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина под названием "БОБР", сообщил региональный главк МЧС. "Добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается как "Братский отряд быстрого реагирования", который стал первым пожарным подразделением, созданным в Русской православной церкви в Свердловской области", — говорится в публикации. Как уточняет ведомство, в состав дружины вошли прошедшие обучение насельники мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. Эта обитель основана на месте захоронения останков семьи Николая II в урочище Ганина Яма близ Екатеринбурга. "Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места", — добавили в МЧС.Накануне дружине вручили пожарный модуль.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, екатеринбург, николай i, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь, общество