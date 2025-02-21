https://ria.ru/20250221/pozhar-2000913601.html

Пожар на автовокзале в Луганске локализовали

Пожар на автовокзале в Луганске локализовали - РИА Новости, 21.02.2025

Пожар на автовокзале в Луганске локализовали

Пожар на автовокзале в Луганске локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:59:00+03:00

2025-02-21T20:59:00+03:00

2025-02-21T21:02:00+03:00

происшествия

луганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000912792_12:30:716:426_1920x0_80_0_0_3147252e28232a908696f1fb66f3ada8.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар на автовокзале в Луганске локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание автовокзала горит в Луганске. "Специалисты ведомства не допустили распространения огня. Пожар на 50 "квадратах" локализовали 37 сотрудников и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. МЧС уточняет, что загорелся книжный киоск, дым охватил первый и второй этажи здания. Спасатели эвакуировали двух женщин, никто не пострадал.Минтранс ЛНР, в свою очередь, сообщил, что пожар не повлияет на работу автовокзала, он будет работать в штатном режиме, говорится в Telegram-канале правительства республики.

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика