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Пожар на автовокзале в Луганске локализовали
Пожар на автовокзале в Луганске локализовали - РИА Новости, 21.02.2025
Пожар на автовокзале в Луганске локализовали
Пожар на автовокзале в Луганске локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:59:00+03:00
2025-02-21T20:59:00+03:00
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происшествия
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луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар на автовокзале в Луганске локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание автовокзала горит в Луганске. "Специалисты ведомства не допустили распространения огня. Пожар на 50 "квадратах" локализовали 37 сотрудников и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. МЧС уточняет, что загорелся книжный киоск, дым охватил первый и второй этажи здания. Спасатели эвакуировали двух женщин, никто не пострадал.Минтранс ЛНР, в свою очередь, сообщил, что пожар не повлияет на работу автовокзала, он будет работать в штатном режиме, говорится в Telegram-канале правительства республики.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганская Народная Республика
Пожар на автовокзале в Луганске локализовали
МЧС: пожар на автовокзале в Луганске локализовали на 50 квадратных метрах