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В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 21.02.2025
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе
Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:35:00+03:00
2025-02-21T08:35:00+03:00
2025-02-21T08:56:00+03:00
происшествия
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на 1 тысяче квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров."Открытое горение ликвидировано на пожаре в Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калужская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе на 1,2 тыс кв м