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В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 21.02.2025
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08:35 21.02.2025 (обновлено: 08:56 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pozhar-2000704240.html
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 21.02.2025
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе
Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:35:00+03:00
2025-02-21T08:56:00+03:00
происшествия
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на 1 тысяче квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров."Открытое горение ликвидировано на пожаре в Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
калужская область
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происшествия, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калужская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе

В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе на 1,2 тыс кв м

© Фото : МЧС Калужской области/TelegramЛиквидация пожара на складе вторсырья в Калужской области
Ликвидация пожара на складе вторсырья в Калужской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МЧС Калужской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе вторсырья в Калужской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на 1 тысяче квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано на пожаре в Калужской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалужская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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