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В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе

В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 21.02.2025

В Калужской области ликвидировали открытое горение на складе

Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:35:00+03:00

2025-02-21T08:35:00+03:00

2025-02-21T08:56:00+03:00

происшествия

калужская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Огонь потушен на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на 1 тысяче квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров."Открытое горение ликвидировано на пожаре в Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

калужская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)