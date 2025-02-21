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В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья - РИА Новости, 21.02.2025
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01:23 21.02.2025 (обновлено: 10:57 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pozhar-2000676900.html
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья - РИА Новости, 21.02.2025
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья
Склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:23:00+03:00
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калужская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
жуковский район
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Калужской области. В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторсырья", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.
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калужская область
россия
жуковский район
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калужская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, жуковский район
Калужская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Жуковский район
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья

В Калужской области на площади в тысячу квадратов горит склад вторсырья

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе вторсырья в Калужской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе вторсырья в Калужской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе вторсырья в Калужской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Калужской области. В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторсырья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.
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Калужская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЖуковский район
 
 
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