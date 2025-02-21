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В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья - РИА Новости, 21.02.2025
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья
Склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:23:00+03:00
2025-02-21T01:23:00+03:00
2025-02-21T10:57:00+03:00
калужская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
жуковский район
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Калужской области. В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторсырья", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, жуковский район
Калужская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Жуковский район
В Калужской области вспыхнул пожар на складе вторсырья
В Калужской области на площади в тысячу квадратов горит склад вторсырья