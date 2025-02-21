Посол Аргентины заявил, что ценит позицию России по Мальвинским островам
Посол Виейра: Аргентина ценит позицию России по возвращению Мальвинских островов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аргентина, стремящаяся вернуть контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, всегда ценила позицию России по этому вопросу в спецкомитете ООН по деколонизации, заявил посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Всегда ценили поддержку России в спецкомитете по деколонизации, так как Россия всегда присоединялась к консенсусу в поддержку ежегодной резолюции, которая одобряется и принимается в рамках этого комитета, призывая стороны к переговорам о суверенитете над островами", - сказал дипломат на встрече с вице-губернатором Ярославской области Василием Горбуновым в представительстве региона в Москве.
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По его словам, к ситуации с островами не применяется принцип самоопределения народов, поскольку после британского захвата островов в XIX веке аргентинское население было вытеснено британцами. Вместо этого применим принцип территориальной целостности, добавил дипломат. Он отметил, что возвращение островов - это государственная политика Буэнос-Айреса при любом правительстве. Методы могут быть разными, но цель остается неизменной.
Феррер Виейра также передал вице-губернатору книги "Мальвинские/Фолклендские острова между историей и правом", предназначающиеся для высших учебных заведений и библиотек Ярославской области. Со своей стороны вице-губернатор вручил послу подарочные книги о Ярославской области и статуэтку в виде медведя.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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