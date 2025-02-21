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Посол Аргентины заявил, что ценит позицию России по Мальвинским островам

Посол Аргентины заявил, что ценит позицию России по Мальвинским островам - РИА Новости, 21.02.2025

Посол Аргентины заявил, что ценит позицию России по Мальвинским островам

Аргентина, стремящаяся вернуть контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, всегда ценила позицию России по этому вопросу в спецкомитете ООН по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:25:00+03:00

2025-02-21T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аргентина, стремящаяся вернуть контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, всегда ценила позицию России по этому вопросу в спецкомитете ООН по деколонизации, заявил посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Всегда ценили поддержку России в спецкомитете по деколонизации, так как Россия всегда присоединялась к консенсусу в поддержку ежегодной резолюции, которая одобряется и принимается в рамках этого комитета, призывая стороны к переговорам о суверенитете над островами", - сказал дипломат на встрече с вице-губернатором Ярославской области Василием Горбуновым в представительстве региона в Москве. По его словам, к ситуации с островами не применяется принцип самоопределения народов, поскольку после британского захвата островов в XIX веке аргентинское население было вытеснено британцами. Вместо этого применим принцип территориальной целостности, добавил дипломат. Он отметил, что возвращение островов - это государственная политика Буэнос-Айреса при любом правительстве. Методы могут быть разными, но цель остается неизменной. Феррер Виейра также передал вице-губернатору книги "Мальвинские/Фолклендские острова между историей и правом", предназначающиеся для высших учебных заведений и библиотек Ярославской области. Со своей стороны вице-губернатор вручил послу подарочные книги о Ярославской области и статуэтку в виде медведя. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000132955.html

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