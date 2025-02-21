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Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии

Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии - РИА Новости, 21.02.2025

Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в пятницу, что верит в нормализацию российско-немецких отношений, и подчеркнул, что у России нет никаких проблем в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:51:00+03:00

2025-02-21T14:51:00+03:00

2025-02-21T14:51:00+03:00

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сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в пятницу, что верит в нормализацию российско-немецких отношений, и подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с немецким народом. "Мы не сжигали мосты наших отношений с Германией. Это не наш выбор. Верим в нормализацию отношений. У нас нет проблем с немецким народом", - сказал посол, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества. Нечаев выразил благодарность тем "немецким друзьям", которые бережно относятся к "непростой совместной истории", берегут традиции добрососедства и партнерства, а также взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html

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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)