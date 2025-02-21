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Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии - РИА Новости, 21.02.2025
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14:51 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/posol-2000813368.html
Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии
Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии - РИА Новости, 21.02.2025
Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в пятницу, что верит в нормализацию российско-немецких отношений, и подчеркнул, что у России нет никаких проблем в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:51:00+03:00
2025-02-21T14:51:00+03:00
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россия
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сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в пятницу, что верит в нормализацию российско-немецких отношений, и подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с немецким народом. "Мы не сжигали мосты наших отношений с Германией. Это не наш выбор. Верим в нормализацию отношений. У нас нет проблем с немецким народом", - сказал посол, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества. Нечаев выразил благодарность тем "немецким друзьям", которые бережно относятся к "непростой совместной истории", берегут традиции добрососедства и партнерства, а также взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.
https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html
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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат)
Нечаев заявил о вере в нормализации отношений России и Германии

Посол Нечаев: у России нет проблем в отношениях с немецким народом

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в пятницу, что верит в нормализацию российско-немецких отношений, и подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с немецким народом.
"Мы не сжигали мосты наших отношений с Германией. Это не наш выбор. Верим в нормализацию отношений. У нас нет проблем с немецким народом", - сказал посол, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Нечаев выразил благодарность тем "немецким друзьям", которые бережно относятся к "непростой совместной истории", берегут традиции добрососедства и партнерства, а также взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.
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В миреРоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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