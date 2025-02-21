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США могут ввести пошлины на импортные автомобили уже в апреле
США могут ввести пошлины на импортные автомобили уже в апреле - РИА Новости, 21.02.2025
США могут ввести пошлины на импортные автомобили уже в апреле
США, вероятно, введут пошлины в 25% на импортные автомобили с 2 апреля – 1-е число этого месяца президента США Дональда Трампа не устроило как "День смеха",... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:07:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. США, вероятно, введут пошлины в 25% на импортные автомобили с 2 апреля – 1-е число этого месяца президента США Дональда Трампа не устроило как "День смеха", сообщил пул Белого дома со ссылкой заявление американского лидера. "Трамп заявил, что, "вероятно", 25-процентные пошлины на иностранные автомобили вступят в силу 2 апреля - из-за того, что он не хотел объявлять об этом в "День смеха", – указывают журналисты пула. При этом промедление даже в один день якобы обойдется в "кучу денег", утверждает Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США могут ввести пошлины на импортные автомобили уже в апреле
Белый дом: США могут ввести пошлины на импортные автомобили с 2 апреля