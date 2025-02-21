https://ria.ru/20250221/porty-2000742224.html

Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО

Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО - РИА Новости, 21.02.2025

Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО

Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. В аппарате Совбеза РФ в рамках Межведомственной комиссии по военной безопасности был рассмотрен вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре Российской Федерации, а также о мерах по их нейтрализации. "Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, совет безопасности рф, безопасность