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Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
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11:33 21.02.2025 (обновлено: 11:34 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/porty-2000742224.html
Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО
Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО
Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. РИА Новости, 21.02.2025
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нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. В аппарате Совбеза РФ в рамках Межведомственной комиссии по военной безопасности был рассмотрен вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре Российской Федерации, а также о мерах по их нейтрализации. "Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов.
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россия, нато, совет безопасности рф, безопасность
Россия, НАТО, Совет Безопасности РФ, Безопасность
Совбез заявил об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО

Молчанов: угрозы НАТО в отношении российской портовой инфраструктуры усилились

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов.
В аппарате Совбеза РФ в рамках Межведомственной комиссии по военной безопасности был рассмотрен вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре Российской Федерации, а также о мерах по их нейтрализации.
"Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов.
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