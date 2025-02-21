https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html

В новороссийском порту столкнулись два судна

В новороссийском порту столкнулись два судна - РИА Новости, 21.02.2025

В новороссийском порту столкнулись два судна

Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:03:00+03:00

2025-02-21T14:03:00+03:00

2025-02-21T15:46:00+03:00

новороссийск

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КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал."В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.По данным муниципального центра управления Геленджика, перо руля зацепилось за якорную цепь, помощь была оказана прибывшим буксиром."По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, суда целые, не тонут, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250221/flot-2000677709.html

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новороссийск, происшествия, россия