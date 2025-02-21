https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html
В новороссийском порту столкнулись два судна
В новороссийском порту столкнулись два судна - РИА Новости, 21.02.2025
В новороссийском порту столкнулись два судна
Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:03:00+03:00
2025-02-21T14:03:00+03:00
2025-02-21T15:46:00+03:00
новороссийск
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f428b4cc3e4b92f51665cb3179de26f.jpg
КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал."В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.По данным муниципального центра управления Геленджика, перо руля зацепилось за якорную цепь, помощь была оказана прибывшим буксиром."По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, суда целые, не тонут, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250221/flot-2000677709.html
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf66533ccd1a3a5afdf2af03e8dfd7ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, происшествия, россия
Новороссийск, Происшествия, Россия
В новороссийском порту столкнулись два судна
В новороссийском порту столкнулись два судна, одно незначительно пострадало
КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск
под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал.
"В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.
По данным муниципального центра управления Геленджика
, перо руля зацепилось за якорную цепь, помощь была оказана прибывшим буксиром.
"По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, суда целые, не тонут, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении.