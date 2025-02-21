https://ria.ru/20250221/polsha-2000914850.html

Президент Польши в ближайшие дни встретится с Трампом

Президент Польши в ближайшие дни встретится с Трампом - РИА Новости, 21.02.2025

Президент Польши в ближайшие дни встретится с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда в ближайшие дни встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 21.02.2025

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ВАРШАВА, 21 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ближайшие дни встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Польское телевидение. "Анджей Дуда станет первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после приведения к присяге Трампа 20 января 2025 года", - говорится в сообщении. По неофициальной информации, на которую ссылается Польское телевидение, встреча может состояться либо в Белом доме, либо на Конференции Conservative Political Action Conference (CPAC) под Вашингтоном. Польское телевидение отмечает, что после встречи с Трампом Дуда должен успеть на заседание совбеза, которое он назначил на понедельник на 13.30 (15.30 мск). "После встречи в США с Дональдом Трампом он будет довольно срочно возвращаться в страну, так как на понедельник он запланировал заседание Бюро национальной безопасности", - говорится в сообщении. В пятницу Дуда проинформировал о том, что ему позвонил Владимир Зеленский, которому польский лидер посоветовал "оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Трампом".

https://ria.ru/20250129/tramp-1996179674.html

https://ria.ru/20240924/tramp-1974331217.html

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вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), польша, дональд трамп, анджей дуда, владимир зеленский