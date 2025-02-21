Рейтинг@Mail.ru
Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/polsha-2000781130.html
Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос
Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025
Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос
Более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:24:00+03:00
2025-02-21T13:24:00+03:00
в мире
польша
сша
турция
дмитрий песков
право и справедливость
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758638282_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_0b82647dd6704433994d3b701b094a97.jpg
ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Uce Research. В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing. На вопрос, "должна ли Польша иметь ядерное оружие", 52,9% респондентов ответили утвердительно, из них 20,8% решительно поддерживают эту инициативу и еще 32,1% выбрали ответ "скорее да". Против того, чтобы Польша имела ядерное оружие высказались 27,9% опрошенных. Вариант "определенно нет" выбрали 11,2% участников исследования, а "скорее нет" - 16,7%. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 19,2% респондентов. Идею о наличии у Польши ядерного оружия в основном поддерживают сторонники коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (71,2%), оппозиционной партии "Право и справедливость" (59,8%). Меньше всего сторонников ядерного оружия среди избирателей коалиции "Левые" (40,7%). Исследование было проведено 18 и 19 февраля по методу CAWI (Computer Assisted Web Interview) на выборке из 1025 взрослых жителей Польши в возрасте 18-80 лет. Данные о погрешности не приводятся. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
https://ria.ru/20241126/peskov-1985762423.html
https://ria.ru/20241129/roskongress-1986355622.html
польша
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758638282_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_2397950ebdaf0c049d6830fe1ba45972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, турция, дмитрий песков, право и справедливость, нато
В мире, Польша, США, Турция, Дмитрий Песков, Право и справедливость, НАТО
Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос

Uce Research: более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПольские флаги
Польские флаги - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Uce Research.
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России
17 февраля, 16:05
На вопрос, "должна ли Польша иметь ядерное оружие", 52,9% респондентов ответили утвердительно, из них 20,8% решительно поддерживают эту инициативу и еще 32,1% выбрали ответ "скорее да".
Против того, чтобы Польша имела ядерное оружие высказались 27,9% опрошенных. Вариант "определенно нет" выбрали 11,2% участников исследования, а "скорее нет" - 16,7%.
Не имеют определенного мнения по данному вопросу 19,2% респондентов.
Идею о наличии у Польши ядерного оружия в основном поддерживают сторонники коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (71,2%), оппозиционной партии "Право и справедливость" (59,8%). Меньше всего сторонников ядерного оружия среди избирателей коалиции "Левые" (40,7%).
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Песков прокомментировал предложение разместить на Украине ядерное оружие
26 ноября 2024, 12:42
Исследование было проведено 18 и 19 февраля по методу CAWI (Computer Assisted Web Interview) на выборке из 1025 взрослых жителей Польши в возрасте 18-80 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс"
29 ноября 2024, 05:33
 
В миреПольшаСШАТурцияДмитрий ПесковПраво и справедливостьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала