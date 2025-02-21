https://ria.ru/20250221/polsha-2000781130.html

Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос

Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025

Более половины жителей Польши хотят иметь ядерное оружие, показал опрос

Более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:24:00+03:00

2025-02-21T13:24:00+03:00

2025-02-21T13:24:00+03:00

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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Uce Research. В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing. На вопрос, "должна ли Польша иметь ядерное оружие", 52,9% респондентов ответили утвердительно, из них 20,8% решительно поддерживают эту инициативу и еще 32,1% выбрали ответ "скорее да". Против того, чтобы Польша имела ядерное оружие высказались 27,9% опрошенных. Вариант "определенно нет" выбрали 11,2% участников исследования, а "скорее нет" - 16,7%. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 19,2% респондентов. Идею о наличии у Польши ядерного оружия в основном поддерживают сторонники коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (71,2%), оппозиционной партии "Право и справедливость" (59,8%). Меньше всего сторонников ядерного оружия среди избирателей коалиции "Левые" (40,7%). Исследование было проведено 18 и 19 февраля по методу CAWI (Computer Assisted Web Interview) на выборке из 1025 взрослых жителей Польши в возрасте 18-80 лет. Данные о погрешности не приводятся. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html

https://ria.ru/20241126/peskov-1985762423.html

https://ria.ru/20241129/roskongress-1986355622.html

польша

сша

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в мире, польша, сша, турция, дмитрий песков, право и справедливость, нато