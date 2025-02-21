Сейм Польши дал согласие на арест министра юстиции
Сейм Польши разрешил арест экс-генпрокурора, министра юстиции Збигнева Зебро
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗбигнев Зебро
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Збигнев Зебро. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Сейм Польши дал согласие на временный арест бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.
Несколько дней назад варшавская полиция пыталась задержать Зебро и доставить его на допрос парламентской следственной комиссии, но тот укрылся в студии телеканала Republika. Когда Зебро все-таки удалось задержать, заседание комиссии уже закончилось. Тогда комиссия обратилась к сейму с просьбой задержать экс-министра на 30 дней, чтобы иметь возможность проводить с ним процессуальные действия. До этого сейм снял с Зебро депутатскую неприкосновенность. Такая ситуация возникла из-за того, что политик многократно не являлся на допрос по вызову комиссии.
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В среду в сейме состоялось два голосования по поводу Зебро. Сначала депутаты дали согласие на его привлечение к уголовной ответственности. За это проголосовали 234 парламентария, а 199 были против.
Вслед за этим сейм рассмотрел ходатайство следственной комиссии о 30-дневноом аресте бывшего министра. За проголосовали 239 депутатов, а против - 194.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
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