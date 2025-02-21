https://ria.ru/20250221/polsha-2000675756.html

Сейм Польши дал согласие на арест министра юстиции

Сейм Польши дал согласие на арест министра юстиции - РИА Новости, 21.02.2025

Сейм Польши дал согласие на арест министра юстиции

Сейм Польши дал согласие на временный арест бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро по делу о незаконном использовании... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:07:00+03:00

2025-02-21T01:07:00+03:00

2025-02-21T01:07:00+03:00

в мире

польша

збигнев зебро

дональд туск

томаш семоняк

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582069734_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_4901986e05919aceccdaa7c3c33a2682.jpg

ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Сейм Польши дал согласие на временный арест бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Несколько дней назад варшавская полиция пыталась задержать Зебро и доставить его на допрос парламентской следственной комиссии, но тот укрылся в студии телеканала Republika. Когда Зебро все-таки удалось задержать, заседание комиссии уже закончилось. Тогда комиссия обратилась к сейму с просьбой задержать экс-министра на 30 дней, чтобы иметь возможность проводить с ним процессуальные действия. До этого сейм снял с Зебро депутатскую неприкосновенность. Такая ситуация возникла из-за того, что политик многократно не являлся на допрос по вызову комиссии. В среду в сейме состоялось два голосования по поводу Зебро. Сначала депутаты дали согласие на его привлечение к уголовной ответственности. За это проголосовали 234 парламентария, а 199 были против. Вслед за этим сейм рассмотрел ходатайство следственной комиссии о 30-дневноом аресте бывшего министра. За проголосовали 239 депутатов, а против - 194. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.

https://ria.ru/20250211/tusk-1998652351.html

https://ria.ru/20241104/polsha-1981796807.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)