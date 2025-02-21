https://ria.ru/20250221/polimery-2000827240.html
Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин
Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин
Новые предприятия позволят России уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:38:00+03:00
2025-02-21T15:38:00+03:00
2025-02-21T15:59:00+03:00
наука
экономика
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владимир путин
запсибнефтехим
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новые предприятия позволят России уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Так в Тюменской области на базе Тобольского нефтехимического комбината были построены новые мощности и в 2019 году запущен современный нефтехимический комбинат - ЗапСибНефтехим, ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров - ключевого продукта нефти и газохимии", - сказал глава государства в ходе своего выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тюменская область, технологии, владимир путин, запсибнефтехим
Наука, Экономика, Россия, Тюменская область, Технологии, Владимир Путин, Запсибнефтехим
Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин
Путин: новые предприятия позволят РФ в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров