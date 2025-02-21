https://ria.ru/20250221/polimery-2000827240.html

Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин

Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

Новые предприятия позволят нарастить выпуск полимеров, заявил Путин

Новые предприятия позволят России уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:38:00+03:00

2025-02-21T15:38:00+03:00

2025-02-21T15:59:00+03:00

наука

экономика

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тюменская область

технологии

владимир путин

запсибнефтехим

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новые предприятия позволят России уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Так в Тюменской области на базе Тобольского нефтехимического комбината были построены новые мощности и в 2019 году запущен современный нефтехимический комбинат - ЗапСибНефтехим, ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров - ключевого продукта нефти и газохимии", - сказал глава государства в ходе своего выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, тюменская область, технологии, владимир путин, запсибнефтехим