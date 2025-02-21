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Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии
Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии - РИА Новости, 21.02.2025
Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии
Правительство разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4058; 2024, № 18, ст. 2439)", — говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечали, что другие способы посадки на поезда дальнего следования также сохранятся. Ожидается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Пассажиры смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
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россия, дмитрий григоренко, туризм, новости - туризм, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Туризм, Новости - Туризм, Общество
Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии
Оформление и посадка на дальние поезда по биометрии станет возможной с сентября