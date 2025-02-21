https://ria.ru/20250221/podushki-2000805334.html

"АвтоВАЗ" отреагировал на ситуацию с подушками безопасности Takata

"АвтоВАЗ" отреагировал на ситуацию с подушками безопасности Takata - РИА Новости, 21.02.2025

"АвтоВАЗ" отреагировал на ситуацию с подушками безопасности Takata

"АвтоВАЗ" совместно со специалистами Takata применял в Lada Vesta технологии, исключавшие появление некачественных деталей подушек безопасности, производитель... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:22:00+03:00

2025-02-21T14:22:00+03:00

2025-02-21T14:41:00+03:00

экономика

авто

франция

автоваз

национальный автомобильный союз

ford motor

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audi a8

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно со специалистами Takata применял в Lada Vesta технологии, исключавшие появление некачественных деталей подушек безопасности, производитель не фиксировал их ложных срабатываний, но в настоящее время не использует подушки безопасности этой фирмы, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".Ранее в своем Telegram-канале пост о проблемах с подушками безопасности Takata написал Национальный автомобильный союз. Там в том числе упоминался "АвтоВАЗ": по данным союза с 2010 года эти потенциально проблемные подушки устанавливались в Lada Granta, Vesta, Xray."При создании Vesta совместно со специалистами Takata в автомобиле изначально были применены технические решения, которые исключали появление некачественных деталей подушек безопасности на серийных автомобилях. Ложных срабатываний подушек безопасности не фиксируется. В настоящее время подушки безопасности поставляются альтернативным поставщиков", - прокомментировал "АвтоВАЗ" сообщение Национального автомобильного союза.Как писала накануне газета Figaro, владельцев машин Citroёn, Audi, Nissan и ряда других во Франции просят немедленно прекратить пользоваться автомобилями из-за неисправных подушек безопасности Takata, которые могут вызвать серьезные травмы. Так, по данным издания, Citroёn отзывает более 236 тысяч автомобилей на севере Франции, зарегистрированных с 2008 по 2013 год, для замены подушки безопасности.Однако Citroёn не единственная марка машин, в которой установлены дефективные подушки безопасности, они устанавливались у большого количества машин, произведенных в период с 1998 по 2019 год. Так например, дефективные подушки установлены в ряде моделей Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Land Rover, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel и многих других производителей, включая Tesla Model S, произведенных с 2014 по 2016 годы, отмечало издание.По данным Национального автомобильного союза, в рамках крупнейшей в мире отзывной кампании отозвано 67 миллионов автомобилей 35 марок с потенциально опасными подушками безопасности Takata.

https://ria.ru/20250211/auto-1998719582.html

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экономика, авто, франция, автоваз, национальный автомобильный союз, ford motor, lada vesta, audi a8, hyundai creta