https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html

Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми

Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми - РИА Новости, 21.02.2025

Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми

Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:49:00+03:00

2025-02-21T09:49:00+03:00

2025-02-21T12:02:00+03:00

происшествия

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись драки подростков. Инициирована проверка, направленная на установление всех участников инцидента и обстоятельств случившегося", — говорится в релизе. В полицию после драки никто не обращался.Незадолго до этого в соцсетях появилось видео с избиением подростка. На кадрах видно, как школьник бьет мальчика, вокруг стоит толпа юношей и девочек. Пострадавшего заставляют извиняться перед одной из девочек. В итоге парень попросил прощения.

https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html

https://ria.ru/20250219/draka-2000321071.html

пермь

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)