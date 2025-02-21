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Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми - РИА Новости, 21.02.2025
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09:49 21.02.2025 (обновлено: 12:02 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми - РИА Новости, 21.02.2025
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:49:00+03:00
2025-02-21T12:02:00+03:00
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись драки подростков. Инициирована проверка, направленная на установление всех участников инцидента и обстоятельств случившегося", — говорится в релизе. В полицию после драки никто не обращался.Незадолго до этого в соцсетях появилось видео с избиением подростка. На кадрах видно, как школьник бьет мальчика, вокруг стоит толпа юношей и девочек. Пострадавшего заставляют извиняться перед одной из девочек. В итоге парень попросил прощения.
https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html
https://ria.ru/20250219/draka-2000321071.html
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми

Полиция начала проверку выложенного в соцсетях видео избиения подростка в Перми

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись драки подростков. Инициирована проверка, направленная на установление всех участников инцидента и обстоятельств случившегося", — говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В полицию после драки никто не обращался.
Незадолго до этого в соцсетях появилось видео с избиением подростка. На кадрах видно, как школьник бьет мальчика, вокруг стоит толпа юношей и девочек. Пострадавшего заставляют извиняться перед одной из девочек. В итоге парень попросил прощения.
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ПроисшествияПермьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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