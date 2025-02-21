https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми - РИА Новости, 21.02.2025
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:49:00+03:00
2025-02-21T09:49:00+03:00
2025-02-21T12:02:00+03:00
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о драке между подростками в Индустриальном районе Перми, сообщил краевой главк МВД. "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись драки подростков. Инициирована проверка, направленная на установление всех участников инцидента и обстоятельств случившегося", — говорится в релизе. В полицию после драки никто не обращался.Незадолго до этого в соцсетях появилось видео с избиением подростка. На кадрах видно, как школьник бьет мальчика, вокруг стоит толпа юношей и девочек. Пострадавшего заставляют извиняться перед одной из девочек. В итоге парень попросил прощения.
https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html
https://ria.ru/20250219/draka-2000321071.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
Полиция начала проверку выложенного в соцсетях видео избиения подростка в Перми